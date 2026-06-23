Esto cuesta tu paso por un hospital de la Región: un día de ingreso equivale a una noche en el Hyatt de La Manga

Un día de ingreso en un hospital de la Región de Murcia tiene el mismo coste que pasar una noche en el Hotel Hyatt de La Manga: 385 euros. Este es solo uno de los cientos de precios por asistencia sanitaria que ha actualizado la Consejería de Salud de la comunidad, un procedimiento que viene a poner al día el coste de la atención y los servicios sanitarios que se presta a los ciudadanos.

Aunque cuando se va a la consulta del médico, a la puerta de Urgencias de un hospital o a una prueba diagnóstica no se sale con la factura del coste de esa atención en la mano, la atención sanitaria supone uno de los mayores gastos para las administraciones públicas. El Sistema Nacional de Salud (SNS) garantiza la asistencia gratuita a cualquier ciudadano, aunque hay excepciones en las que el Servicio Murciano de Salud (SMS) y cualquier otra administración autonómica sí que prepara esa factura para hacerla llegar a terceros, los responsables de cubrir la atención en casos muy concretos.

Estos son, por ejemplo, los mutualistas -asegurados o beneficiarios del sistema de Seguridad Social pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Mutualidad General Judicial o al Instituto Social de las Fuerzas Armadas- que no hayan sido adscritos para recibir asistencia a través del SNS y que acuden a un centro público; también se incluyen en estos cobros los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; los seguros obligatorios para vehículos, deportistas, viajeros o seguros de caza. El Servicio Murciano de Salud factura también la asistencia a ciudadanos extranjeros o en aquellas otras situaciones en las que hay un tercero responsable, como es el caso del seguro escolar, entre otros.

La Consejería sustituye la orden de precios de 2007, que se actualizó por última vez en 2015

La propia Ley General de Sanidad de 1986 ya establecía que los servicios de salud tienen el derecho a reclamar el coste de los servicios prestados en los supuestos de seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago.

Por ello, la Consejería de Sanidad publicó en 2007 una orden con los precios establecidos para la asistencia en la Región de Murcia, orden que se ha ido actualizando y cuya última modificación se realizó en 2015. Ahora, una década después, la Región de Murcia ha publicado una nueva orden, que viene a sustituir a la de 2007, y en la que se actualizan los precios de referencia de la atención sanitaria al considerar que "el tiempo transcurrido desde la última orden aprobada, las novedades surgidas y la agrupación de procesos hospitalarios" hace necesaria esa actualización de precios públicos.

La nueva orden de Salud fue publicada hace unos días y se encuentra en vigor desde este pasado domingo, 21 de junio.

En este texto se detalla el coste que tienen las distintas situaciones de la atención urgente, del transporte sanitario, de la atención especializada, la atención primaria, la prestación farmacéutica o la ortoprotésica, entre otras.

Así, el coste de una urgencia hospitalaria, sin incluir pruebas complementarias ni medicación, es de 173 euros; una intervención quirúrgica urgente de cirugía menor asciende a 399 euros; mientras que se eleva hasta los 1.644 euros si esa urgencia implica una cirugía mayor ambulatoria. En el caso de que el paciente requiera asistencia en camas de observación en Urgencias el coste será de 317 euros por día.

Los precios más destacados del catálogo de procedimientos del SMS Atención en Urgencias sin pruebas ni medicación 173 euros.

sin pruebas ni medicación 173 euros. Cirugía menor ambulatoria urgente 399 euros.

ambulatoria urgente 399 euros. Cirugía mayor ambulatoria -cuidados postoperatorios sin ingreso- 1.644 euros.

ambulatoria -cuidados postoperatorios sin ingreso- 1.644 euros. Cirugía mayor ambulatoria con robot Da Vinci 1.644 euros más 3.907 euros.

1.644 euros más 3.907 euros. Estancia día de hospitalización 385 euros.

385 euros. Estancia día en Pediatría o Neonatología 851 euros.

851 euros. Estancia día UCI 1.821 euros.

1.821 euros. Trasplante de corazón 110.196 euros.

110.196 euros. Trasplante hepático entre 44.036 y 90.332 euros.

entre 44.036 y 90.332 euros. Equipo de oxigenación extracorpórea ( ECMO ) entre 20.067 y 62.624 euros.

) entre 20.067 y 62.624 euros. Accidente isquémico transitorio ( ictus ) de 2.750 a 4.198 euros.

) de 2.750 a 4.198 euros. Meningitis vírica entre 2.887 y 11.058 euros.

vírica entre 2.887 y 11.058 euros. Traumatismo torácico de 3.216 a 5.652 euros.

de 3.216 a 5.652 euros. Asma de 2.477 a 3.485 euros.

de 2.477 a 3.485 euros. Bronquitis aguda de 2.208 a 4.402 euros.

de 2.208 a 4.402 euros. Infarto agudo de miocardio entre 4.305 a 6.260 euros.

En el ámbito de hospitalización, un día de ingreso general tiene un coste de 385 euros; la cifra aumenta si es una estancia Obstétrica hasta los 430 euros por día; si es Pediátrica o en Neonatología llega a los 851 euros diarios; elevándose en la UCI hasta los 1.821 euros.

La orden publicada por la Consejería de Salud este pasado fin de semana menciona que el coste de una cirugía mayor ambulatoria -procedimiento quirúrgico realizado con anestesia general, regional o local, con o sin sedación, que requiere cuidados postoperatorios de corta duración, pero no ingreso hospitalario- asciende a los 1.644 euros, pero esta cantidad se incrementa en 3.907 euros si se usa para la operación el robot Da Vinci.

Los trasplantes se encuentran entre los procedimientos con un mayor coste: un trasplante de corazón se cifra en 110.196 euros; mientras que un trasplante hepático puede variar entre los 44.036 y los 90.332 euros.

La atención a un ictus o accidente isquémico transitorio supone un gasto para la sanidad murciana de entre 2.750 y 4.198 euros; una meningitis vírica puede variar entre los 2.887 y los 11.058 euros; y una infección de las vías respiratorias superiores va de los 1.974 y 3.997 euros. El Servicio Murciano de Salud asume también gastos que se mueven entre los 2.477 y los 3.485 euros para los casos de asma; la atención a las bronquitis agudas van de los 2.208 a los 4.402 euros; y el infarto agudo de miocardio de los 4.305 a los 6.260 euros.

Transporte sanitario

La nueva orden de precios públicos a aplicar por el Servicio Murciano de Salud incluye los casos de transporte sanitario, a los que hay que añadir 1,38 euros por kilómetro recorrido. Así, el uso de ambulancias no asistenciales o transporte colectivo es de 43,85 euros; las de soporte vital avanzado es de 1.045 euros; y la movilización de un helicóptero medicalizado supone un gasto de 8.146 euros.

Salud también detalla cómo actuar en los casos de asistencia por accidente de vehículo cuando el coche ha sido robado. En el supuesto de accidentes producidos por vehículos sin seguro o robados, los gastos sanitarios ocasionados por la asistencia prestada a la persona que conduzca el vehículo y a los acompañantes serán asumidos por la persona que conduzca y, en su caso, por los ocupantes del vehículo.