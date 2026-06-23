Dónde celebrar la Noche de San Juan en la Región de Murcia: hogueras, conciertos y rituales junto al mar

La Región de Murcia se prepara para vivir una de las noches más mágicas y esperadas del inicio del verano. La Noche de San Juan volverá a llenar de hogueras, música, ambiente festivo e imprescindibles rituales frente al mar distintos puntos de la Comunidad durante la noche del martes 23 al miércoles 24 de junio. El litoral del Mar Menor concentrará buena parte de las celebraciones, aunque también habrá propuestas en Murcia capital, Águilas, Mazarrón y el interior regional.

La tradición manda reunirse al caer la noche, saltar la hoguera (siempre en espacios habilitados), pedir deseos y dar la bienvenida al verano. Este año, además, varios municipios han preparado programaciones con conciertos, actividades infantiles, food trucks, espectáculos de fuego y propuestas para todos los públicos.

Murcia

Barrios y pedanías de Murcia celebran este martes, 23 de junio, la tradicional Noche de San Juan con hogueras, música, actividades familiares y encuentros vecinales organizados por las distintas Juntas Municipales.

En Puente Tocinos, la hoguera pondrá el cierre a las fiestas patronales. La programación comenzará a las 21.00 horas en el recinto de fiestas con la actuación del dúo Radio Fusión. Los vecinos podrán participar en la tradicional quema de los deseos y, a medianoche, tendrá lugar la quema de la hoguera, acompañada de un castillo de fuegos artificiales. La noche concluirá con una chocolatada para los asistentes.

En El Palmar, la celebración se desarrollará en el recinto de fiestas de la calle Pintor Diego Velázquez. A partir de las 21.00 horas habrá una fiesta rociera con la actuación de La Espartera y un monólogo de Rubén Serrano. La hoguera se quemará a las 23.59 horas.

También habrá actos en Alquerías, donde se celebrará la tradicional quema de la bruja a medianoche en el solar situado al final de la calle Cinco, así como en las pedanías de La Arboleja y Beniaján.

En los barrios de Murcia, el Distrito Norte acogerá la quema de la hoguera en el Jardín Grande de El Ranero a partir de las 22.00 horas. En el Distrito Centro-Este, el Jardín Chino celebrará una parrillada solidaria desde las 21.30 horas, la quema de la hoguera a medianoche y una chocolatada con churros a partir de la una de la madrugada.

Por último, en el barrio de El Infante Don Juan Manuel, las actividades comenzarán a las 17.00 horas en el Jardín de Nuestra Señora de la Fuensanta, con propuestas infantiles. A las 22.30 horas habrá fuegos artificiales y, a continuación, se procederá a la quema de la falla de San Juan.

Cartagena

Cartagena celebrará este martes la Noche de San Juan con música en directo y hogueras repartidas por distintos puntos del municipio, bajo las normas de seguridad establecidas por Bomberos.

Una de las principales propuestas será en El Portús, donde el programa de ocio alternativo Sinvergüenzas en el Chester, impulsado por Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, celebrará una edición especial coincidiendo con la noche más mágica del verano. La cita comenzará a las 20.00 horas, con acceso libre, y contará con las actuaciones de AG Kid, representante de la escena urbana local, y El Conjuro, dúo cartagenero que apuesta por la rumba bohemia y el formato acústico.

La velada combina música emergente, entrevistas a los artistas y ambiente costero en uno de los enclaves más singulares del municipio. Además, Cartagena vivirá la tradición de San Juan con hogueras autorizadas en barrios, diputaciones y zonas del litoral.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que cualquier hoguera debe haber sido comunicada previamente al Servicio Contra Incendios y cumplir las condiciones de seguridad marcadas por Bomberos. También se procederá al cierre de los parques públicos vallados a partir de las 19.00 horas para evitar conatos de incendio durante la celebración.

Águilas

Águilas celebrará la Noche de San Juan en la Urbanización del Titanic, en la calle Murcia, donde los vecinos mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas de estas fechas.

El acto central será la quema de la hoguera, prevista para las 23.00 horas, con la que concluirán las fiestas de San Juan de esta zona del municipio. La celebración llega después de una jornada festiva previa con música, fiesta de la espuma y actividades vecinales, y adquiere este año un carácter especialmente simbólico por la implicación de los residentes tras el acto vandálico sufrido por la hoguera días antes.

Desde el Ayuntamiento de Águilas han destacado el esfuerzo, la unión y la capacidad de superación de la asociación vecinal y de los residentes para sacar adelante la celebración y preservar esta cita popular.

San Javier

El municipio de San Javier celebrará la Noche de San Juan con actividades en tres puntos:

En San Javier, la fiesta se concentrará en el Parque Almansa, con una programación pensada especialmente para el público familiar. Los más pequeños podrán disfrutar de juegos, karts a pedales, maquillaje, tatuajes temporales, hinchables, una diana gigante y una atracción de gominolas. La noche contará también con foodtrucks y la actuación del grupo Serendeipity, que pondrá la música a una velada que finalizará con un espectáculo de fuego, en sustitución de la tradicional hoguera.

En Santiago de la Ribera, la celebración tendrá lugar el 23 de junio, de 21.00 a 01.00 horas, junto al Mar Menor. La fiesta contará con la participación de conocidos DJs residentes de discotecas de la zona, entre ellos Dani DJ, Paco Zapata y Mr. Arbi, acompañados de un espectáculo de iluminación y efectos especiales. El momento central de la noche será la quema de la hoguera municipal, instalada en la zona de la playa de El Pescador.

En La Manga del Mar Menor, la programación se prolongará durante los días 22 y 23 de junio en la explanada junto al polideportivo, en el kilómetro 12 de la Gran Vía. Durante ambas jornadas habrá puestos artesanales, zona de comida, conciertos, sesiones de DJ, hinchables, pasacalles y zancudos, entre otras actividades dirigidas a todas las edades. El punto álgido llegará la noche del 23, víspera de San Juan, con la tradicional hoguera.

El monumento titulado ‘La Dama del Eclipse’, que se quemará esta noche en San Pedro del Pinatar / L.O.

San Pedro del Pinatar

San Pedro del Pinatar celebrará la Noche de San Juan dentro de sus Fiestas Patronales en honor a San Pedro Apóstol, con música, ambiente festivo y la tradicional quema de la hoguera.

La programación arrancará a las 22.00 horas en el Nuevo Recinto Ferial con el concierto de Los Happys, grupo de versiones liderado por Antonio Hidalgo. A las 23.00 horas, las peñas tomarán el relevo con una noche ibicenca, en la que se invita a los asistentes a acudir vestidos de blanco.

El momento central llegará a medianoche, con la quema de la hoguera en el aparcamiento de la avenida Doctor Artero Guirao. El monumento de este año, titulado ‘La Dama del Eclipse’, rinde homenaje a los ciclos lunares y al encuentro simbólico entre el Sol y la Luna.

Los Alcázares

Los Alcázares celebrará la Noche de San Juan en el entorno de la Plaza del Espejo, junto al Mar Menor, con una programación dirigida a todos los públicos.

La jornada comenzará a las 18.00 horas con juegos y animación infantil. A partir de las 20.00 horas tomará el relevo la música en directo con la actuación de Rock Experience, seguida a las 21.30 horas por el concierto de Adrián Ruiz. La fiesta continuará a las 23.00 horas con el espectáculo DJ y animación de La Leyenda Loka.

El momento más esperado llegará a medianoche, con la tradicional quema de la Gran Hoguera de San Juan, una de las imágenes más simbólicas del inicio del verano en el municipio.

Mazarrón

Mazarrón vivirá la Noche de San Juan en Cañadas del Romero, que celebra estos días sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista con una programación vecinal marcada por la tradición y el ambiente popular.

La cita principal tendrá lugar este martes, 23 de junio, con una chocolatada y dulces para todos los asistentes a partir de las 23.00 horas. A medianoche llegará el momento más esperado de la noche, con la tradicional Hoguera de San Juan, uno de los actos centrales de estas fiestas.

Celebrar San Juan con seguridad

La Noche de San Juan es una de las grandes citas festivas del verano, pero también exige responsabilidad. La recomendación general es acudir a hogueras autorizadas, respetar las indicaciones de los ayuntamientos y evitar encender fuego por cuenta propia, especialmente en playas, espacios naturales o zonas próximas a vegetación.

También conviene consultar antes de desplazarse la programación actualizada de cada municipio, ya que los horarios y ubicaciones pueden sufrir cambios de última hora. Con esas precauciones, la Región de Murcia ofrece este año una amplia variedad de planes para vivir la noche más mágica del verano.