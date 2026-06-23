La carabela portuguesa y otras especies, lo más peligroso del Mediterráneo

Las medusas son lo que uno más teme que se le acerque bañándose en el mar, también en lo único que se suele pensar. Pero hay otros animales marinos que cada verano llegan con más fuerza a la costa mediterránea, como la carabela portuguesa. Una especie marina que aunque se engloba con las medusas es considerada mucho más peligrosa que estas al hablar de su picadura y que no es el único animal tóxico al que debes tener en cuenta cuando te metas al mar este verano.

Carabela portuguesa, el organismo que pasa por medusa pero ataca con más fuerza

Se trata de un sifonóforo, un conjunto colonial formado por cuatro tipos de pólipos que actúan como un solo ser. El más destacado es el neumatóforo, que se encarga de la flotación y corresponde a ese globo o vela translúcida que actúa precisamente como la vela de un navío permitiendo que el viento y las corrientes la impulsen. De ahí proviene su nombre, de su inconfundible parecido con las antiguas carabelas portuguesas.

Una carabela portuguesa en la playa. / Business Insider España

Pero de esa "vela" superior cuelgan sus peligrosos tentáculos de longitud considerable a su cuerpo, este puede alcanzar hasta los 30 cm mientras que sus tentáculos pueden extenderse hasta los 50 cm. Dado sus largos tentáculos, es aún más fácil entrar en contacto con ella que con una medusa. Y con ello, aún más peligroso su contacto debido a la alta toxicidad de su picadura cargada de un potente veneno.

Se ayudan del viento y las mareas para llegar hasta el Mediterráneo donde han comenzado a aparecer aún más, generando una preocupación más que justificada para los bañistas y autoridades. Ya que incluso estando muerta sus tentáculos siguen siendo igual de venenosos. Ante su picadura, hay que actuar con rapidez:

Sal del agua para tratar la herida No frotes la zona con nada, menos con toallas Lava la herida con agua de mar, nunca con agua dulce Retira los restos de tentáculo que puedan haber, nunca con las manos desnudas Aplica frío, usa una bolsa de hielo envuelta en un paño durante 15 minutos y nunca con el hielo directamente sobre la piel Después de los primeros auxilios (si no has sido ya atendido/a/e), acude a un centro de salud especialmente si sientes mareos, vómitos o dificultad para respirar

Pez araña, una amenaza sigilosa y escondida

Se le conoce también como pez escorpión y es una especie marina común en el mar Mediterráneo que incluso sin moverse resulta peligroso.

El pez araña tiene una potente picadura / fishipedia

Mide 30 cm y junto a su cuerpo alargado destaca por su estrategia de camuflaje con el fondo marino, viviendo semienterrado en los fondos arenosos de las playas y mayormente en aguas poco profundas. Lo que hace su amenaza muy próxima a la mayoría de los bañistas que no se adentran demasiado en el mar o peor, que caminan por la orilla. Su peligrosidad recae en las espinas venenosas de su aleta dorsal y sus opérculos (lo que protege sus branquias), ya que inyectan un veneno muy doloroso. Gracias a la similitud de su mecanismo de defensa mediante estas espinas con algunas arañas, es que recibe el nombre de pez araña.

Ante su picadura, hay que actuar con rapidez:

Sal del agua para tratar la herida Aplicar calor de inmediato: el veneno del pez araña es termolábil (se destruye con el calor), así que hay que sumergir la zona afectada en agua caliente (entre 45º y 50º) entre 30 y 90 minutos. También se puede enterrar el pie afectado en la arena de la playa si esta está muy caliente por el sol Retirar los restos, si se han podido quedar espinas en la piel hay que intentar quitarlas pero nunca con las manos desnudas Evitar métodos lesivos: no frotes la zona o presiones la herida para sacar el veneno Después de los primeros auxilios (si no has sido ya atendido/a/e), acude a un centro de salud para que un médico la revise y desinfecte adecuadamente Acude a urgencias si experimentas mareos, vómitos, fiebre, sudoración o dificultad para respirar/tragar

El dragón azul, minúsculo pero matón y tóxico

En 2023 fue el primer avistamiento de este pequeño animal marino en Alicante después de más de 300 años, pero la tropicalización del mar mediterráneo está provocando que vayamos a ver cada vez más dragones azules en verano al bañarnos.

El dragón azul ha sido visto ya en numerosas playas españolas este verano / Pinterest

Se trata de un molusco sin concha de apenas 3 y 4 cm de colores muy vivos como el azul eléctrico que lo caracteriza. Y aunque carece de la concha que normalmente protege a los de su especie, cuenta con otro as en la manga para defenderse: el veneno. A diferencia de la carabela portuguesa, una de sus presas favoritas y que tiene el veneno en su interior, el dragón azul se apropia del veneno de sus víctimas y lo almacena de forma celular. Pero además, no solo hace del veneno suyo, sino que intensifica las propiedades tóxicas de este haciendo su picadura más perjudicial para los humanos pero sin llegar a ser mortal.

Es así que la picadura del dragón azul provoca dolor intenso y escozor y para la que puedes seguir los siguientes pasos si es que te alcanza:

Sal del agua para tratar la herida No frotes la zona con nada, menos con toallas Lava la herida con agua de mar, nunca con agua dulce Retira los restos de tentáculo que puedan haber, nunca con las manos desnudas Aplica frío o calor, puedes aplicar hielo en un paño (nunca directamente) para reducir la inflamación o calor sumergiendo la zona en agua caliente (entre 40º y 45º) durante 20 minutos para neutralizar algunas toxinas y aliviar el dolor Después de los primeros auxilios (si no has sido ya atendido/a/e), acude a urgencias especialmente si sientes mareos, vómitos, fiebre, dificultad para respirar/tragar, el dolor es insoportable o si la erupción se extiende rápidamente por el cuerpo

Aunque el encuentro con estos animales sea desafortunado, todo es cuestión de tener cuidado y estar atentos a la hora de llegar al mar y darse el esperado chapuzón que se desea al ir a la playa.