El calor aprieta en la Región de Murcia: avisos amarillos por hasta 38 grados y Noche de San Juan 'tropical' en varias zonas

La Región de Murcia encara este martes una nueva jornada marcada por el calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en la Vega del Segura y en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde los termómetros podrían alcanzar los 38 grados durante las horas centrales del día.

La alerta estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas. En la Vega del Segura, la probabilidad de que se alcancen esos valores oscila entre el 40% y el 70%, mientras que en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se sitúa entre el 10% y el 40%. En este último caso, la Aemet precisa que las máximas más elevadas se registrarán en zonas del interior.

El episodio de calor coincide con la víspera de la Noche de San Juan, una de las más esperadas del año, que en muchos puntos de la Región estará acompañada por temperaturas poco habituales incluso durante la madrugada. Murcia capital alcanzará los 38 grados y Lorca los 37, mientras que Yecla llegará a los 36 y Caravaca de la Cruz a los 36. En Cartagena, la influencia del mar suavizará algo las máximas, aunque el mercurio también rondará los 33 grados.

Mapa de avisos amarillos, este martes / Aemet

Pero si el día será caluroso, la noche tampoco ofrecerá demasiado alivio. Las temperaturas mínimas se mantienen elevadas y dejan ya las primeras noches tropicales del verano meteorológico en algunos puntos de la Comunidad, especialmente en el litoral y áreas urbanas. Cartagena no bajará de los 24 grados durante la madrugada de este martes, mientras que Murcia y Lorca registrarán mínimas de 21 grados.

Según la previsión de la Aemet, los cielos permanecerán poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas, y los vientos serán flojos y variables, aunque por la tarde podrán soplar de forma moderada desde el este.

De cara a los próximos días, el calor continuará siendo protagonista, aunque con una ligera tendencia a la baja. El miércoles se esperan máximas de hasta 37 grados en Murcia y 36 en Lorca, mientras que el jueves los termómetros comenzarán a descender de forma más apreciable, con máximas de 35 grados en Murcia y 33 en Lorca. Las noches, sin embargo, seguirán siendo cálidas, especialmente en la costa.

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