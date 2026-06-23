Más ayudas para que las empresas de inserción de la Región de Murcia puedan contratar a personas vulnerables o en riesgo de exclusión social

El Gobierno regional destina un total de 400.000 euros a las empresas de inserción social para que puedan contratar tanto a personas en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad como a técnicos de producción y de acompañamiento, que son aquellas personas que les guían en el proceso de aprender un oficio e integrarse en el mercado laboral. La consejería de Empresa, Empleo y Economía Social acaba de publicar la convocatoria de ayudas para estas sociedades, que estará abierta hasta el próximo 30 de junio y que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo+.

El consejero de Empresa, Luis Alberto Marín, dio a conocer la apertura de esta convocatoria durante una visita a Nostrum Integra, una de las empresas de inserción que hay en la Región. Solo durante el año pasado, y gracias a las ayudas de la Comunidad, estas empresas crearon un total de 71 empleos, 59 para personas en riesgo de exclusión y 12 técnicos de acompañamiento.

En los últimos cinco años, la cifra de empleos creados por las empresas de inserción de la Región supera los 400. Durante la visita, el titular de Empresa subrayó que se trata de empresas “que realizan una gran aportación a la economía regional, ya que por cada euros invertido en ellas se genera un retorno de 2,83 euros a la sociedad".

La cifra de empleos creados asciende hasta los 400 en el último lustro

"Su gran aportación, sin embargo, no se puede cuantificar. Su gran valor añadido es que ofrecen una segunda oportunidad a personas que de otra forma encontrarían más dificultades, personas desempleadas, perceptores de rentas mínimas, jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogodependencia en rehabilitación o internos en centros penitenciarios".

Dos líneas distintas

La convocatoria se divide en dos programas. Por un lado, las ayudas para que las empresas de inserción contraten a personas en situación de vulnerabilidad y que supone el 80 por ciento del salario mínimo interprofesional de sus trabajadores, si se trata de hombres, y hasta el 90 por ciento del salario mínimo interprofesional, si se contrata a mujeres.

En el segundo programa, las ayudas son para la contratación de personal de acompañamiento a las personas vulnerables, que a través de un itinerario de inserción personalizado realizan un seguimiento de éstas ayudándolas a integrarse en el mercado laboral o enseñándoles una profesión u oficio.

Para facilitar el acceso a un puesto de trabajo a las personas en riesgo de exclusión, las empresas confeccionan un itinerario personalizado de inserción al mercado laboral para cada usuario durante un máximo de tres años.

A través de la subvención, además, se fomenta que los técnicos de producción, que son aquellos que enseñan a los trabajadores un oficio, y los técnicos de acompañamiento, que son quienes dirigen los itinerarios laborales individuales durante la contratación, puedan asistir de manera conjunta al trabajador.

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"Empresas como Nostrum Integra cuentan con todo el apoyo del Gobierno regional, que a través de esta convocatoria les ayuda a hacer aquello que mejor saben hacer como es ayudar a aquellos que más lo necesitan", concluyó el consejero de Empresa.