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Antelo exige a Lucas que dé explicaciones en la Asamblea por la corrupción que salpica al PSOE

El secretario general del PSRM se mostró ayer satisfecho con la sentencia del caso Mascarillas: "Por mí que se pudran en la cárcel"

Antelo y Martínez exigen la comparecencia urgente de Lucas en la Asamblea para dar explicaciones sobre la corrupción en el PSOE

Antelo y Martínez exigen la comparecencia urgente de Lucas en la Asamblea para dar explicaciones sobre la corrupción en el PSOE

L. O.

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Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez exigieron este martes la comparecencia urgente del secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Francisco Lucas, en la Asamblea Regional para que dé explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.

"Acabamos de conocer la condena a 24 años de prisión del que fuera número dos del Partido Socialista por delitos relacionados con la corrupción. Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que exigen explicaciones políticas inmediatas", afirmó José Ángel Antelo a través de un comunicado.

El diputado autonómico quiere saber qué valoración hace Lucas de los últimos acontecimientos y cuál es su posición respecto a los numerosos escándalos que afectan a su partido. "Cuando la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habla en sus investigaciones de comportamientos propios de una organización criminal, resulta imposible justificar cualquier tipo de pacto, acuerdo o colaboración política con el PSOE. Con las organizaciones criminales no se pacta ni se colabora", subrayó.

"Queremos saber dónde están esas presuntas mordidas vinculadas a las obras del AVE", añadió.

Por su parte, Virginia Martínez manifestó que "la corrupción no puede despacharse con silencio ni con comunicados ambiguos" y que "los responsables políticos deben dar la cara y responder ante los ciudadanos".

"España merece instituciones limpias, ejemplaridad en la vida pública y responsables políticos que respondan ante los ciudadanos cuando se producen hechos tan graves como los que estamos conociendo", señalaron los parlamentarios provenientes del Grupo Vox.

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