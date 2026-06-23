Alfonso Hernández Zapata deja la presidencia de Fremm tras casi nueve años en el cargo

Fin a la etapa de Alfonso Hernández Zapata como presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) tras casi nueve años en el cargo, después de que él mismo anunciase este martes la finalización de su mandato al frente de la patronal, cerrando así un periodo caracterizado por la "evolución, desarrollo y fortalecimiento institucional" de la organización empresarial. En los próximos días se abrirá la convocatoria electoral para elegir a su sucesor, informaron fuentes de la federación.

La notificación tuvo lugar durante la reunión del Consejo Directivo en la federación, compuesta por 75 empresarios del metal que representan al empresariado de los 54 gremios y asociaciones que componen este órgano de gobierno interno. En conjunto, cabe recordar que la Fremm cuenta con unas 2.500 empresas vinculadas, siendo la federación con mayores asociados de Croem.

Hernández asumió la presidencia provisional en julio de 2017, continuando al frente tras la celebración de las dos convocatorias electorales posteriores para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. Se trata del primer presidente que cumple el límite temporal de permanencia en el cargo, una medida que impulsó él mismo para favorecer la renovación e incorporación de nuevos perfiles empresariales con ganas de tomar las riendas de la Fremm.

Es el primer mandatario que cumple el límite temporal de permanencia en el cargo

Durante su mandato, la federación ha experimentado una profunda evolución y posicionamiento como "organización empresarial de referencia entre las empresas del metal y, asimismo, como interlocutor en los principales ámbitos socioeconómicos de la Región de Murcia y del resto de España".

Su presidencia, destacó la propia Fremm en un comunicado, ha estado definida por "una combinación de perspectiva estratégica, capacidad de ejecución y compromiso con la innovación". Durante su etapa, se han impulsado proyectos de profundo impacto que han contribuido a posicionar a las empresas del metal a la vanguardia en ámbitos tan relevantes como son la adaptación a los nuevos retos de la revolución tecnológica en el sector industrial y la promoción del cambio cultural en la relación entre las personas y la tecnología. Además de fomentarse la formación especializada y la digitalización.

Igualmente, se ha reforzado la presencia de la federación en los espacios de representación institucional y empresarial en procesos estratégicos para el desarrollo industrial de la Región, como en la elaboración del reciente Plan Industrial regional.

Logros y batallas ganadas

En materia de formación, se ha conseguido dotar de una financiación pública-privada al Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de la Comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor, una apuesta "estratégica" por la mejora de la competitividad de las empresas y una cualificación profesional adaptada a los nuevos tiempos. Su construcción recaerá en el nuevo presidente y su equipo que salga del proceso electoral al que se va a enfrentar ahora la Fremm.

El futuro centro es un hito en España como resultado de la cooperación público-privada, atrayendo a la Región visitas de otros dirigentes empresariales y miembros de gobiernos regionales, siendo los últimos el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura, Guillermo Santamaría, y miembros de la Asociación de Empresarios del Metal de esta misma comunidad (Aspremetal). Su apertura convertirá a la organización empresarial en referente europeo, siendo la única federación sectorial con dos centros formativos especializados.

El futuro centro de la federación en Cartagena es uno de los éxitos cosechados y más celebrados durante su etapa

Durante su mandato, Hernández Zapata ha tenido que enfrentarse como presidente de la Fremm a momentos delicados como el vivido cuando la Inspección de Trabajo cuestionó el modelo de contratación de parte de su profesorado en acciones formativas para el empleo, tal y como adelantó La Opinión en 2021. La controversia surgió cuando se puso el foco en que algunos docentes que impartían cursos en sus centros de formación estuvieran dados de alta como autónomos, en lugar de figurar como trabajadores por cuenta ajena.

Trabajo consideró inicialmente que este sistema podía encubrir supuestos de "falsos autónomos", al entender que parte de estos formadores trabajaban en condiciones de dependencia funcional respecto a la organización. Este criterio abrió un expediente y derivó en un procedimiento judicial para determinar si existía o no relación laboral encubierta. Fremm defendió que el modelo de contratación de formadores externos era habitual en el sector de la formación profesional para el empleo y que respondía a la naturaleza especializada y puntual de muchas de las acciones formativas.

Finalmente, tras cuatro años de batalla judicial, los tribunales dieron la razón a Fremm al concluir que no concurrían los elementos propios de una relación laboral (como la dependencia y la ajenidad) en los términos analizados. También se ha logrado que el CIFP Arsenio Sánchez de Fremm sea reconocido como 'Centro de Excelencia de Formación Profesional' por el Ministerio de Educación, siendo el primero privado en España con esta distinción de valor. Además, se ha incorporado equipamientos avanzados para industria, como las aulas de soldadura digital e hidrógeno verde.

En transformación digital, su labor de sensibilización regional fue galardonada recientemente con el Premio Nacional a la Mejor Oficina Acelera Pyme en España, otorgado por Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, por impulsar la digitalización de las pymes industriales.

Con el convenio del metal sin renovar La noticia del adiós de Hernández Zapata coincide justo en un momento en el que patronal y sindicatos seguían a expensas de renovar el convenio del metal para los 35.000 trabajadores que forman parte del sector en la Región de Murcia. De hecho, para este jueves está previsto que se concentren a las puertas de la sede de la Fremm en Murcia para exigir "avances reales en la negociación colectiva" bajo el pretexto de que no quieren "más retrasos ni artículos vacíos: quemos salarios dignos, reducción de jornada y derechos que no puedan ser absorbidos"

Economía moderna, sostenibilidad y crecimiento

En los últimos años se propició también el aterrizaje de las empresas del metal en la modernidad económica, con el fin de fomentar su competitividad, seguridad laboral y sostenibilidad, impulsándose para ello las asociaciones transversales Apremetal, Ambimetal y Aresme, sobre prevención de riesgos laborales, responsabilidad social y sostenibilidad respectivamente, siendo referentes en España.

A la par, desde 2017, Fremm ha venido experimentando un crecimiento notable en su tejido asociativo, hasta alcanzar en la actualidad 54 asociaciones y gremios, tras crearse agrupaciones de tecnología del agua, industria audiovisual, de mantenimiento de hospitales y de tecnologías duales para la defensa y reconstrucción, entre otras.