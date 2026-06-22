Vox pide al Gobierno regional un impulso al circuito de velocidad

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, visitó el circuito de velocidad de Fuente Álamo junto a los concejales del Grupo Municipal de Vox en el municipio, y señaló que la infrescrtructura se encuentra "muchísimo más cerca de convertirse en una realidad, en un foco de atracción turística y en un referente para la celebración de eventos deportivos de primer orden, no solo en la Región de Murcia, sino en toda España".

Martínez Alpañez señaló, asimismo, que este avance ha sido posible gracias a una iniciativa impulsada por Vox en la Asamblea Regional, aprobada hace aproximadamente año y medio, en la cual se instaba al Gobierno regional a destinar fondos para culminar las obras y acelerar la puesta en marcha del circuito. "Gracias a nuestra iniciativa estamos muchísimo más cerca de que este proyecto estratégico sea una realidad", se congratuló Alpañez..

Sin embargo, Alpañez advirtió de que este impulso no es suficiente y reclamó una mayor implicación del Gobierno regional en el desarrollo del deporte del motor y del deporte en general en la Región.

En este sentido, hizo mención a la necesidad de poner en marcha un verdadero plan de turismo deportivo. Así, "pedimos la puesta en marcha de un plan de turismo deportivo real que incluya los deportes de motor, en los que hemos sido referencia nacional, y que abarque al circuito de Fuente Álamo", manifestó..

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Por último, como conclusión, el portavoz de Vox en la Asamblea Regional afirmó que "debemos aprovechar para promover la celebración de eventos internacionales de prestigio que permitan situar a la Región como un referente en el ámbito del motor, atrayendo visitantes, generando actividad económica y proyectando nuestra imagen al exterior".