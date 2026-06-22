La Vega del Segura, en alerta amarilla por calor extremo este martes con máximas de hasta 38 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 23 de junio, el aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca de la Vega del Segura, donde los termómetros podrían alcanzar los 38 grados centígrados durante las horas centrales del día.

La alerta permanecerá vigente desde las 13.00 hasta las 20.59 horas y se establece con un nivel de riesgo bajo, aunque con una probabilidad de ocurrencia de entre el 40% y el 70%, según la información facilitada por el organismo estatal.

El episodio de calor llega tras un inicio de semana marcado por la estabilidad atmosférica. Para este lunes se esperan cielos poco nubosos o despejados, con presencia de polvo en suspensión y temperaturas máximas en ligero ascenso o sin cambios. Murcia y Lorca alcanzarán los 37 grados, mientras que Yecla llegará a los 36 y Cartagena se quedará en 31 grados gracias a la influencia marítima.

De cara al martes, la situación apenas variará. La Aemet prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y temperaturas generalmente estables, aunque las mínimas subirán ligeramente en el Altiplano. Cartagena registrará una de las mayores subidas, con máximas de 33 grados, mientras que Murcia y Lorca volverán a situarse en torno a los 37 grados. En algunos puntos de la Vega del Segura, especialmente en zonas más interiores y resguardadas, los valores podrían alcanzar los 38 grados que han motivado la activación del aviso amarillo.

Las previsiones apuntan a que el calor continuará durante la jornada del miércoles, aunque con temperaturas ligeramente más suaves. Los cielos seguirán despejados y las máximas oscilarán entre los 32 grados de Cartagena y los 37 de Murcia, mientras que Yecla y Caravaca rondarán los 35 grados.

Ante este episodio, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor, mantenerse hidratado y extremar las precauciones en el caso de personas mayores, niños y colectivos vulnerables.

Temperaturas previstas

MunicipioLunesMartesMiércoles

Murcia

21/37ºC

21/37ºC

22/37ºC

Lorca

21/37ºC

21/37ºC

21/36ºC

Cartagena

24/31ºC

24/33ºC

23/32ºC

Yecla

17/36ºC

20/36ºC

19/35ºC

Caravaca

16/36ºC

19/36ºC

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17/35ºC