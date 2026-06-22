Ni suscripciones ni pagos: el servicio que permite a los murcianos leer miles de libros gratis desde casa

Imagina tener acceso a 10.000 libros y más de 1.000 audiolibros sin moverte del sofá, sin pagar una suscripción y sin fecha de devolución estresante. Eso es exactamente lo que ofrece eBiblio Murcia, el servicio de préstamo digital de la Red de Bibliotecas de la Región que, pese a llevar años funcionando, sigue siendo un gran desconocido para muchos murcianos.

Y los números no mienten: en 2025, los usuarios de la Región que conocen el sistema generaron nada menos que 159.880 visitas a las diferentes plataformas del servicio. Algo que constata que muchos ciudadanos de la Comunidad lo está aprovechando.

Gratis, legal y con novedades editoriales

Lo primero que hay que dejar claro es que no hay trampa ni cartón. eBiblio es un servicio público, coordinado por el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con las comunidades autónomas, pensado precisamente para que el acceso a la cultura no dependa del bolsillo de cada uno.

En su catálogo murciano encontrarás de todo: ficción, no ficción, clásicos de siempre, novedades editoriales, obras infantiles y juveniles, e incluso publicaciones periódicas. Y si eres de los que prefieren escuchar a leer, los audiolibros también están ahí, esperándote.

Pero hay más. Desde eBiblio Murcia también puedes acceder a eFilm Murcia, la plataforma de cine en streaming de la Región. Sí, cine también. Gratis también.

Cuatro títulos a la vez y 21 días para leerlos

El funcionamiento es sencillo. Cada usuario puede tener en préstamo hasta 4 documentos simultáneamente, con un período de 21 días para libros electrónicos y audiolibros. Las revistas se pueden consultar durante 48 horas y los periódicos durante una hora, tiempo más que suficiente para ponerse al día.

¿Y si terminas el libro antes? Puedes devolver anticipadamente y pedir otro sin esperar. Además, el sistema permite hasta tres reservas, que deberás confirmar en un plazo de 48 horas. Y si un libro se te caduca sin que haya reservas de otros usuarios, puedes volver a tomarlo prestado ese mismo día. La lectura se puede hacer desde cualquier dispositivo: ordenador, móvil, tableta o lector de libros electrónicos. Sin complicaciones.

Un fenómeno que crece en toda España

Lo que ocurre en Murcia no es un caso aislado. En 2025, eBiblio registró en toda España más de 4,7 millones de préstamos, un 17% más que el año anterior, en línea con la tendencia europea de crecimiento sostenido del libro digital en bibliotecas públicas. En total, el servicio fue utilizado por 239.502 usuarios únicos en todo el país, con una media de 20 préstamos por persona al año.

Los contenidos más solicitados son los libros electrónicos, que acaparan el 47% de los préstamos, seguidos de los periódicos (29%), las revistas (13%) y los audiolibros (11%). Entre los adultos, mandan la ficción literaria, las autoras españolas, la novela histórica y el thriller. Entre los más jóvenes, los clásicos universales y las grandes sagas.

Hacerse socio es más fácil de lo que crees

Si ya tienes carné de alguna biblioteca de la Red de Bibliotecas de Murcia y has facilitado tu correo electrónico, ya eres usuario de eBiblio Murcia. Solo tienes que entrar, identificarte con tu número de lector (habitualmente el DNI sin letra) y usar como contraseña tu año de nacimiento.

Si aún no eres socio, puedes acudir a la biblioteca pública más cercana con tu DNI. También puedes darte de alta a través de eFilm Murcia. Y si prefieres gestionar cualquier duda, la Biblioteca Regional de Murcia está disponible en los teléfonos 968 366 585 y 968 366 599, o en el correo referencia-brmu@listas.carm.es. Una biblioteca entera. En tu bolsillo. Gratis. No hay excusa.