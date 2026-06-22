Los seguros de salud no cautivan a los murcianos pese al ‘atasco’ en la pública

Sanidad pública o privada. Ante este dilema la mayoría de los ciudadanos tienen claro cuál de los dos modelos de asistencia prefieren, aunque en muchas ocasiones el deterioro de la primera empuja a los usuarios a terminar en brazos de la segunda.

Esta situación se vio claramente tras la pandemia de covid, con los servicios sanitarios públicos desbordados y los seguros de salud privados en plena onda expansiva. El crecimiento de este sector en los últimos años es una realidad, un avance que queda reflejado en la Memoria Social del Seguro 2025 de Unespa -Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- presentada hace solo unos días y en la que se cifra en 12,8 millones las personas que cuentan con un seguro de salud en España, un volumen equivalente a toda la población de Bélgica.

Estos 12,8 millones de asegurados representan al 26% de la población, lo que viene a mostrarnos que uno de cada cuatro ciudadanos cuenta con asistencia sanitaria privada en nuestro país.

Sin embargo, las cifras no son iguales en todos los territorios y se desploman en el caso de la Región de Murcia, que se sitúa como la comunidad autónoma con una menor penetración del seguro de salud, una opción por la que apuestan únicamente el 14,1% de los murcianos.

Muchas empresas ya incluyen el seguro de salud como un pago en especie a los trabajadores

Por delante de Murcia están Cantabria (14,7%), Extremadura (16,8%), Galicia (18,2%) y La Rioja (19,3%), mientras que en el lado opuesto y liderando el ranking se sitúan Madrid (40,8%), la ciudad autónoma de Ceuta (37,3%), Cataluña (33,7%) e Islas Baleares (32,8%).

Desde Unespa insisten en que la sanidad pública y la privada "no son rivales, sino que se complementan" y explican a La Opinión que el crecimiento de los seguros médicos y el éxito alcanzado en los últimos años por estos productos obedece a que "se comercializan a precios accesibles y ofrecen tratamientos innovadores. Además, permiten contar con opciones terapéuticas y acceder al especialista rápidamente, ofreciendo coberturas complementarias como la asistencia bucodental. Unas características que han motivado el crecimiento sostenido en la facturación del seguro de salud en las últimas tres décadas".

Las cifras 14,1%: Población de la Región de Murcia que cuenta con un seguro de salud.

Población de la Región de Murcia que cuenta con un seguro de salud. 12,8: En España hay 12,8 millones de asegurados con coberturas sanitarias, lo que representa el 26% de los ciudadanos.

Funcionarios y empresas

En cuanto a las diferencias por comunidades autónomas, los responsables de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras señalan a La Opinión que hay factores que llevan a que Madrid y Barcelona lideren las coberturas de sanidad privada, como son el peso que tienen los funcionarios en estos territorios y la concentración empresarial.

En el caso de los empleados públicos, hay que tener presente que el 74% de los funcionarios de la Administración central hacen uso en exclusiva de la sanidad privada y que una gran parte de ellos residen en la capital de España.

A través de los conciertos con las mutualidades de funcionarios, 1,6 millones de empleados públicos han optado por recibir cobertura sanitaria para ellos y sus familias mediante seguro privado.

Otro de los fenómenos que impulsa la contratación de seguros de salud es su creciente aceptación como mecanismo de pago en especie por parte de las empresas. Muchas compañías han incorporado el seguro de salud para sus trabajadores como concepto retributivo complementario. "El seguro de salud es, de hecho, uno de los beneficios sociales más valorados entre la plantilla, lo que hace que los seguros constituyan una herramienta de atracción y retención del talento", insisten.

En la Región de Murcia, la evolución del número de asegurados en el ámbito sanitario ha mantenido un crecimiento moderado en la última década, pasando de los 162.834 que había en el año 2015 a los 221.855 que hay en la actualidad. En términos porcentuales la evolución ha pasado de cubrir al 11,11% de la población murciana con estos productos a hacerlo actualmente con el 14% de los habitantes.

Los mayores crecimientos se dieron en el año de la pandemia de covid y los inmediatamente posteriores, un efecto de la saturación que vivieron los servicios sanitarios públicos.

Adeslas, Sanitas y Asisa son las compañías con mayor cuota de mercado

Esperas disparadas

En estos momentos, las demoras en el Servicio Murciano de Salud (SMS) se encuentran disparadas respecto a las que había en 2020 y las consecuencias de aquella crisis sanitaria, lejos de haberse resuelto, se ha enquistado en la sanidad pública murciana.

La demora quirúrgica es la que más ha crecido en días, al pasar de los 98 días de media de diciembre de 2020 a 103 días en diciembre de 2025; y aunque en consultas del especialista la espera se ha reducido de 102 a 89 días, se ha duplicado el número de personas que aguardan para ser atendidas al pasar de las 53.754 que había en 2020 a las 112.064 que esperaban para ver al médico al final del pasado año.

En pruebas diagnósticas se mantiene estable el tiempo de espera en 24 días, mientras que el número de pacientes que están en cola ha pasado de 40.520 a 58.619 personas.

Adultos de 40 a 49 años

En el análisis realizado por Unespa sobre el perfil de las personas que hacen uso de los seguros de salud se observa que la mayor proporción de asegurados está en el grupo de personas de 40 a 49 años (31,3% del total), seguidos de los ciudadanos de 50 a 59 años (29,7%), las de 30 a 39 años (29,2%) y los niños y jóvenes de hasta 19 años (26,1%), debido a las coberturas familiares de los seguros contratados por sus padres.

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En cuanto a las compañías que operan actualmente en el mercado del seguro de salud en nuestro país, destacan nombres como Adeslas, que aglutina el 30,70% de la cuota de mercado, seguida por otras como Sanitas (16,68%), Asisa (13,66%), Mapfre (6,38%) y DKV (6,21%), según muestra la última memoria realizada por Unespa.