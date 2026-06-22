Sarampión, tuberculosis o hantavirus: el Morales Meseguer duplica el espacio de aislamiento para pacientes infecciosos

El ingreso hospitalario de pacientes con enfermedades infecciosas requiere de protocolos de atención y aislamiento meticulosos que permitan, por un lado, atender y tratar al afectado, pero también que garanticen la seguridad del resto de usuarios y profesionales sanitarios. Para ello, el Hospital Morales Meseguer de Murcia se ha embarcado en una obra que ha permitido remodelar y ampliar el espacio de seguridad de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, dependiente del Servicio de Medicina Interna del centro de referencia del Área VI de Salud.

Las nuevas dependencias han pasado de estar en la segunda planta del pabellón general a la quinta, intercambiando espacios con el servicio de Psiquiatría, que ha descendido tras plantas para ganar también espacio de terraza para los pacientes de salud mental.

El Morales Meseguer fue el primer hospital de la Región de Murcia en contar con habitaciones de aislamiento de presión negativa para pacientes infecciosos, con la puesta en marcha de tres estancias en el año 1996.

Las nuevas dependencias están ubicadas en la quinta planta del hospital / L.O.

Sin embargo, este espacio había quedado pequeño y el aumento de población, la aparición de nuevos virus y los últimos brotes pandémicos han llevado a plantear esta reforma, con la que se ha mejorado la unidad, tal y como explica la doctora Isabel Carpena, jefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Morales Meseguer.

Gracias al proyecto, la nueva unidad de hospitalización ha pasado de tres habitaciones de presión negativa a siete, habitaciones dobles con capacidad para ingresar a 14 pacientes.

Alto nivel de aislamiento

Entre las patologías más habituales que suelen verse en planta destacan los casos de tuberculosis, varicela, sarampión, viruela del mono o mpox, así como otros brotes pandémicos. Pero también el Morales Meseguer estaría preparado para atender a pacientes con hantavirus, como el que llevó a hospitalizar recientemente en Alicante o Barcelona a contagiados por el brote en un crucero, usuarios que no requirieron un traslado inmediato al Hospital Gómez Ulla de Madrid, en el que se centralizó la atención y cuarentena de los afectados.

La jefa de sección de Infecciosas del Morales Meseguer explica que las habitaciones de presión negativa cuentan con un juego de presiones que hace que se extraiga más aire del que entra, lo que permite que las partículas que expulsa el paciente no salgan de la habitación aunque se abra la puerta, manteniendo la seguridad del personal y del resto de usuarios.

El nuevo espacio ha sido visitado este lunes por la consejera de Salud, Isabel Ayala, quien ha estado acompañada por el director gerente del Hospital Morales Meseguer, Andrés Carrillo, y la jefa de servicio de Medicina Interna, Maite Herranz.

900.000 euros de inversión

Ayala indicaba que el Gobierno regional ha invertido más de 900.000 euros en este proyecto, dotando a las nuevas habitaciones de la última tecnología de presión negativa y ganando en seguridad.

Solo el pasado año 2025, esta unidad del Morales Meseguer atendió a más de 580 pacientes

En la nueva planta de Infecciosas trabajan un total de 26 profesionales y está preparada para atender la demanda de los más de 330.000 usuarios de la Áreas VI y IX de Salud (Vega Media del Segura y Vega Alta del Segura). Solo el pasado año 2025, esta unidad del Morales Meseguer atendió a más de 580 pacientes.

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Preguntada por el brote de sarampión que se mantiene bajo vigilancia en la Región de Murcia y cuyos dos primeros casos se detectaron el pasado mes de mayo en Alcantarilla, la consejera de Salud recordaba, a preguntas de La Opinión, que el número de contagios asciende ya a 25 personas, una de las cuales requirió ingreso hospitalario precisamente en la nueva Unidad de Enfermedades Infecciosas del Morales Meseguer.