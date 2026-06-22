El pueblo de la Costa Cálida donde todavía se pueden encontrar casas junto al mar por menos de 90.000 euros

Vivir cerca del mar es una aspiración para muchas personas. No solo por la posibilidad de tener la playa a unos pasos durante el verano, sino por todo lo que implica residir en un entorno costero durante todo el año: la tranquilidad, la brisa marina, el sonido de las olas y una forma de vida más pausada, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

El gran obstáculo, casi siempre, está en el precio. Comprar una vivienda en primera o segunda línea de playa en España se ha convertido en una opción cada vez más difícil para el bolsillo medio. En la Región de Murcia ocurre en zonas como La Manga o Cabo de Palos, donde pisos, apartamentos y chalets alcanzan precios muy superiores a los de otros enclaves menos conocidos. Algo similar sucede en buena parte del litoral mediterráneo, donde el auge turístico ha disparado el valor de los inmuebles en los últimos años.

Sin embargo, en la Costa Cálida todavía hay algunos rincones donde el mercado inmobiliario mantiene precios más bajos que en otros destinos de playa. En el caso del Mar Menor, la degradación ambiental de la laguna y los episodios de lluvias torrenciales y DANAs que han afectado a la zona han influido en que los precios no hayan seguido la misma evolución que en otras localidades costeras.

Uno de esos lugares es Los Nietos, una pequeña pedanía de Cartagena situada en la orilla sudoeste del Mar Menor. Se encuentra a unos 24 kilómetros de la ciudad portuaria y conserva un perfil tranquilo, con servicios básicos y una de sus principales ventajas: la cercanía inmediata al mar.

Los Nietos cuenta con dos playas principales, la Lengua de la Vaca y la playa del Arenal, separadas por el club náutico. Esa presencia del mar, unida a su ambiente residencial, refuerza el carácter marinero de este núcleo urbano. Con algo más de 1.300 habitantes, se trata de una localidad pequeña y calmada, pensada tanto para quienes buscan una vivienda de descanso como para quienes se plantean vivir todo el año en un entorno costero.

Viviendas por menos de 90.000 euros cerca del Mar Menor

Una consulta rápida en el portal Idealista refleja que Los Nietos sigue siendo uno de los puntos del litoral murciano donde es posible encontrar viviendas, en concretos pisos, por debajo de los 90.000 euros. En total aparecen hasta casi una decena de anuncios activos en esta franja de precio, con inmuebles que van desde los 45.000 euros hasta los 89.000 euros.

Dentro de ese rango se pueden encontrar principalmente opciones de pisos en bajo, algunos de ellos muy cerca del mar, y otros en primeras o segundas plantas.

Si estiramos la franja de precios un poco más, encontramos más variedad de inmuebles. Hasta los 120.000 euros se encuentran a la venta dúplex y chalets en esta zona de la costa cartagenera.

Los Nietos se mantiene así como una de esas localidades menos conocidas de la Costa Cálida donde todavía es posible comprar una vivienda cerca del mar por un precio muy inferior al de otros enclaves turísticos del litoral murciano.