El PSOE pide la comparecencia de García Montoro por los correos internos de la trama de las prótesis

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Marisol Sánchez anunció este lunes que el PSOE pedirá la comparecencia del consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, por su presunta presencia en correos internos relativos a los avisos sobre contratos sin licitación pública en la denominada trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud.

Sánchez ha asegurado que esos correos internos recogían advertencias relacionadas con el Tribunal de Cuentas sobre contratos sin licitación pública y sus posibles consecuencias. García Montoro figuraba en copia de esos mensajes cuando ocupaba la Secretaría General Técnica del Servicio Murciano de Salud.

La parlamentaria señaló que en uno de esos correos la gerente del Área 2 de Salud preguntaba si se iban a presentar alegaciones porque el asunto "afecta a todas las áreas". Para el PSOE, esa referencia obliga a ampliar el foco de la investigación más allá de un área sanitaria concreta.

Los socialistas preguntan por el seguimiento realizado por la Consejería de Sanidad de los pacientes a los que se les implantó material no homologado

En paralelo, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea Regional varias solicitudes de información para reclamar la relación de todos los productos sanitarios no homologados adquiridos por el Servicio Murciano de Salud entre 2018 y 2023. También pide conocer el número de pacientes a los que se implantó material sanitario no homologado y el número de pacientes a los que se implantó material caducado.

Los socialistas preguntan qué seguimiento ha realizado la Consejería de Sanidad de los pacientes a los que se les implantó material no homologado y qué consecuencias para la salud puede conllevar el uso de este tipo de productos en pacientes.

Sánchez avanzó también que el PSOE pedirá información específica sobre el funcionamiento del GTESIDS, el órgano del Servicio Murciano de Salud encargado de evaluar la incorporación de nuevos dispositivos y productos sanitarios, incluidas prótesis y dispositivos implantables. Este órgano fue presidido por la actual consejera de Sanidad, Isabel Ayala, durante su etapa como directora general de Asistencia Sanitaria.

Los consejeros de Salud e Infraestructuras, Isabel Ayala y Jorge García Montoro, respectivamente, sentados delante de la portavoz socialista, Carmina Fernández. / Loyola Pérez de Villegas

El PSOE quiere saber cuántas reuniones celebró el GTESIDS entre marzo de 2021 y septiembre de 2023, qué solicitudes de incorporación de prótesis e implantes evaluó, cuántas fueron rechazadas y por qué motivos, cuántas fueron aprobadas y cuántas afectaban a prótesis vasculares, 'stents', tapones vasculares u otros productos utilizados en cirugía cardiovascular.

El grupo parlamentario también solicitará copia íntegra de las actas, informes, expedientes de evaluación, incidencias y comunicaciones internas del GTESIDS relacionadas con productos vasculares, 'stents', 'coils', espirales, tapones vasculares y otros implantes cardiovasculares entre 2018 y 2023.

Durante su comparecencia, Sánchez subrayó que la consejera de Sanidad de ser "una perfecta conocedora" del funcionamiento del Servicio Murciano de Salud durante los años investigados, puesto que Ayala fue directora general de Asistencia Sanitaria, presidenta del GTESIDS y posteriormente gerente del SMS desde septiembre de 2023.

El presidente López Miras mintió cuando dijo que no había responsables políticos Marisol Sánchez — Diputada PSOE Asamblea

"Primero como directora de Asistencia Sanitaria las elegía; después, como directora gerente del Servicio Murciano de Salud, las compraba", afirmó Sánchez, acusando al presidente regional, Fernando López Miras, de haber "premiado" a Ayala con su nombramiento como consejera de Sanidad.

La dirigente socialista sostuvo que el Gobierno regional no puede mantener que no existen responsabilidades políticas cuando varios de sus actuales miembros ocuparon cargos de dirección en el Servicio Murciano de Salud durante los años investigados. "El presidente López Miras mintió cuando dijo que no había responsables políticos", afirmó.

Sánchez concluyó exigiendo a la consejera de Sanidad, como hizo el pasado viernes en la Asamblea Regional, que pida perdón a los pacientes y familias afectadas, que presente su dimisión y que solicite declarar voluntariamente ante el juzgado antes de que lo pidan las acusaciones populares o el propio órgano judicial.