Lucas y Marlaska, en la diana de PP y Vox por la situación "insostenible" de la prisión de Campos del Río

La situación "insostenible" en el centro penitenciario Murcia II se expande hasta las Cortes Generales y amenaza con afectar a la figura del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los sindicatos de los funcionarios de prisiones 'Tu abandono me puede matar' (TAMPM) y CSIF se han reunido con miembros del Partido Popular y de Vox para trasladarles sus quejas y ambos encuentros han surtido efecto.

Tras verse el pasado viernes con TAMPM con la presencia de la diputada nacional Violante Tomás y la senadora Antonia López, la parlamentaria del Partido Popular por la Región de Murcia Isabel Borrego anunció este lunes que el PP llevará al Congreso y al Senado la situación de hacinamiento de internos, el cierre de cinco módulos y la "grave" falta de personal.

La falta de plantilla está generando una sobrecarga insoportable para los funcionarios Isabel Borrego — Diputada PP Congreso

Criticó que, más de quince años después desde su apertura, la prisión de Murcia II mantiene cerrados cinco departamentos o módulos que, de estar operativos, permitirían disponer de 360 plazas individuales más y acabar con la aglomeración de presos. "Esta decisión del Gobierno está provocando una evidente situación de sobrepoblación y hacinamiento que deteriora la convivencia interna, pone en riesgo la seguridad del centro y empeora las condiciones laborales de los funcionarios", denunció, poniendo el acento en que se están vulnerando principios básicos de la Ley Orgánica General Penitenciaria, como el tratamiento individualizado y el alojamiento en celda individual.

Borrego advirtió de que la actual relación de puestos de trabajo no se corresponde con la ocupación real del centro, lo que, según señaló, deja un déficit de 300 trabajadores para atender las necesidades actuales. "La falta de plantilla está generando una sobrecarga insoportable para los funcionarios, incrementando los conflictos y las agresiones dentro de la prisión y comprometiendo seriamente la seguridad de todos", subrayó.

Reunión de dirigentes del PP con el sindicato de prisiones TAMPM el pasado viernes. / PPRM

Ante esta situación, el Partido Popular registrará en ambas Cámaras distintas iniciativas parlamentarias, entre ellas una proposición no de ley, preguntas al Gobierno y la solicitud de comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, para exigir la apertura completa de las instalaciones de Murcia II y el aumento proporcional de la relación de puestos de trabajo.

Borrego criticó también al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, acusándole de "dar la espalda" a los trabajadores penitenciarios. "Los funcionarios de prisiones llevan meses trasladando sus quejas, reclamando soluciones y pidiendo ser escuchados, pero se han encontrado con el silencio, la indiferencia y la falta de respuesta del delegado del Gobierno, que ni les recibe ni atiende sus reivindicaciones", lamentó.

La Opinión

CSIF y TAMPM se vieron este lunes por la mañana con Vox. Su portavoz en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, anunció que Vox solicitará la comparecencia de Francisco Lucas en la Cámara murciana para que dé explicaciones sobre la gestión y dirección de la prisión de Campos del Río, denunciando la "negligente dirección" del centro penitenciario, una situación que se ve agravada por "el buenismo de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Estamos hablando de una prisión en la que los presos están completamente hacinados, teniendo cinco módulos completamente cerrados. Se están dando situaciones graves para la seguridad y para la vida de nuestros funcionarios, mientras la dirección no hace absolutamente nada", afirmó.

Los de Abascal también exigirán explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de una petición de comparecencia en la que rinda cuentas "por la situación que atraviesa el sistema penitenciario y por el abandono que sufren los funcionarios de prisiones", explicó Alpañez.