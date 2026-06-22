La nueva enfermedad del limonero destapa la falta de actualización de registros agrarios en la Región

La expansión de la clorosis nervial amarilla ha puesto sobre la mesa un problema que arrastra el campo murciano desde hace años y que ahora adquiere una relevancia decisiva: la falta de actualización del Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) y del conjunto de registros de explotaciones agrarias.

Durante la reunión de la Mesa de Sanidad Vegetal celebrada este lunes, las organizaciones agrarias aprovecharon el análisis de la enfermedad para lanzar un llamamiento a los agricultores que todavía no figuran en estos registros oficiales. El motivo es evidente: las futuras medidas de apoyo económico que puedan aprobarse para los afectados dependerán, en buena medida, de que las explotaciones estén correctamente identificadas por la Administración.

El secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno, advirtió de que la situación actual ha evidenciado las dificultades que genera la existencia de explotaciones que no aparecen en los registros oficiales. Según explicó, cuando la Consejería disponga del mapa definitivo de la enfermedad y llegue el momento de adoptar medidas, será imprescindible contar con información fiable y actualizada para actuar con rapidez.

La organización agraria considera que cualquier estrategia para contener la clorosis nervial amarilla deberá incluir compensaciones económicas para aquellos productores que se vean obligados a arrancar plantaciones infectadas. Sin embargo, recordó que las explotaciones que no estén registradas no podrán beneficiarse de muchas de las ayudas que eventualmente puedan habilitarse.

El asunto preocupa especialmente porque la enfermedad obliga, por ahora, a eliminar el material vegetal afectado. No existe un tratamiento eficaz para erradicar el virus una vez que aparece en una plantación y el arranque sigue siendo la principal herramienta para evitar que el problema se extienda a otras parcelas.

Agua encharcada en una finca de limoneros en Torre Pacheco. / Ayto Torre Pacheco

En cuanto al alcance real de las explotaciones que permanecen fuera de los registros. El presidente de Ailimpo, Joaquín Rubio, recordó que las estimaciones apuntan a que alrededor del 40% de la superficie de limón en España no está inscrita en REGEPA (Registro General de la Producción Agrícola), un porcentaje que debe acercarse al caso murciano. No obstante, desde la Consejería matizaron que ese porcentaje se refiere principalmente a pequeños propietarios y no a la mayor parte de la superficie agrícola profesional.

El consejero Joaquín Buendía explicó que el problema no afecta tanto al conocimiento de la superficie total cultivada como a la falta de actualización de determinados datos. En un momento como el actual, disponer de información precisa sobre la edad de las plantaciones, las variedades cultivadas o las modificaciones realizadas en las explotaciones puede resultar determinante para planificar actuaciones y localizar posibles focos de riesgo.

La Consejería ha anunciado que reforzará las campañas de concienciación para fomentar la inscripción y actualización de datos en los registros agrarios. El objetivo es doble: mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias fitosanitarias y agilizar la gestión administrativa cuando sea necesario poner en marcha ayudas o medidas excepcionales.

El sector comparte esa visión. Organizaciones agrarias y administración coinciden en que disponer de una fotografía real y actualizada del campo murciano permitirá actuar con mayor rapidez no solo frente a la clorosis nervial amarilla, sino también ante futuras plagas o enfermedades que puedan afectar a los cultivos regionales.

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La situación actual ha convertido un trámite que muchos agricultores consideraban secundario en una cuestión estratégica. Con una enfermedad emergente bajo vigilancia y posibles programas de apoyo en estudio, figurar correctamente en los registros agrarios puede marcar la diferencia entre acceder o no a las ayudas que se aprueben en los próximos meses