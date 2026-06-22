Los murcianos ya pagan 12,5 millones de euros cada día en impuestos a Hacienda

Hacienda ingresa cada día unos 12,5 millones de euros tan solo de los contribuyentes y empresas de la Región de Murcia en impuestos. La ‘cascada de millones’ que ingresa el departamento estatal que dirige Arcadi España tan solo en tributos va en aumento año tras año hasta el punto de qué 2025 supuso el tope más alto de toda la serie histórica: solo durante el año pasado el Ministerio recaudó 4.553,249 millones de euros por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de la Región.

La ‘cuota’ se incrementó un 13,6% respecto a 2024, cuando se ingresaron 4.007 millones, tal y como señalan las últimas cifras actualizadas recientemente por el Ministerio. En términos comparativos, Hacienda ingresó 546,2 millones más que el año anterior, es decir, alrededor de 1,5 millones más cada día que en 2024 en la Comunidad.

La mejora del empleo, el incremento de los salarios, el crecimiento del consumo y el aumento progresivo de las pensiones son algunos de los factores que explican que los ingresos fiscales hayan alcanzado tasas sin precedentes en la Región y también en todo el conjunto nacional.

El avance regional fue superior al registrado en el conjunto del país. En España, los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros en 2025, un 10,4% más que en 2024. La Agencia Tributaria atribuye este crecimiento también al aumento de las bases imponibles, al comportamiento de las rentas y del consumo y al impacto de medidas normativas, entre ellas la recuperación de tipos en el IVA y los cambios en Sociedades.

El tirón del empleo, los salarios y el consumo explican el impulso de los ingresos a la AEAT

Como cabía esperar, el principal soporte de la recaudación tributaria fue el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al aportar más de 2.357,7 millones de euros en 2025, un 14,4% más que un año antes. La cifra concentra algo más de la mitad de todos los ingresos tributarios obtenidos en la Comunidad, reflejando la evolución de un empleo que está de dulce en la Región (con 717.000 afiliados a la Seguridad Social), de los salarios y de las pensiones. En el conjunto de España, el IRPF también fue el mayor pilar fiscal, con 142.466 millones y un incremento del 10,1%.

El Impuesto sobre Sociedades superó los 1.038 millones de euros en la Región y creció un 13,4%. Esta figura, vinculada a los beneficios empresariales, también avanzó a escala nacional, aunque con menor intensidad: el Estado ingresó 42.266 millones por Sociedades, un 8,1% más. El dato murciano apunta, por tanto, a un ejercicio especialmente favorable para los resultados declarados por las empresas con domicilio fiscal en la Comunidad.

El IVA, termómetro del consumo, dejó 991 millones de euros en la Región de Murcia en 2025, con un aumento del 8,9%. A nivel nacional, la recaudación por este impuesto llegó a 99.532 millones y creció un 9,9%.

Los Impuestos Especiales, por su parte, aportaron 49 millones en la Comunidad, más del doble que en 2024, cuando habían dejado 23 millones.

La evolución Hacienda ingresó en 2025 546,2 millones más que el año anterior en la Región y el principal soporte fue el IRPF, que creció un 14,4%. Claves: 546 millones más que el año anterior

más que el año anterior Crecimiento del 14,4%

Un primer trimestre de récord

Las previsiones apuntan a que la recaudación récord conseguida en 2025 no se detendrá ahí: los datos del primer trimestre de 2026 muestran que los ingresos siguen cogiendo impulso en el panorama autonómico. Entre enero y marzo, la Agencia Tributaria ingresó 1.240,3 millones de euros en Murcia, un 16,3% más que en el mismo periodo del año anterior. De mantenerse esa inercia, el ejercicio volvería a situarse por encima de los registros históricos alcanzados apenas unos meses antes.

El crecimiento de arranque de año se apoya sobre todo en el IVA. La recaudación por este impuesto alcanzó los 474,8 millones hasta marzo, frente a los 398,9 millones del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento cercano al 19%. También el IRPF mantiene un fuerte ritmo: sumó 692,6 millones, frente a los 607 millones del año anterior, con una subida del 14%.

En cambio, Sociedades presenta de momento un comportamiento más débil, con 14 millones frente a los 25 millones del primer trimestre de 2025, aunque se trata de una figura con una marcada estacionalidad y cuyo grueso se concentra más adelante, especialmente con la declaración anual. Los Impuestos Especiales también crecieron con fuerza hasta marzo, al pasar de 8,6 a 19,1 millones.

José María Molinedo (Gestha). / Israel Sánchez

Incremento "nulo" del tributo que deben pagar las empresas, alerta Gestha

El secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), el murciano José María Mollinedo, ahonda en el «comportamiento desigual» del Impuesto sobre Sociedades entre la delegación de Murcia y el conjunto de las comunidades autónomas durante el primer cuatrimestre del año. Aunque entre enero y abril los ingresos tributarios totales crecieron un 12,7%, superando el incremento del 10,6% del total de comunidades, hay un comportamiento "dispar".

Mollinedo señala así que Murcia registra un crecimiento nulo (0%) en la recaudación neta de este tributo, una evolución que contrasta de forma muy significativa con el incremento del 64% en el total de las autonomías de régimen común, impulsado principalmente por factores extraordinarios de ámbito estatal. Este estancamiento regional se produce pese a que los ingresos brutos en la Región sí avanzan ligeramente, con un aumento del 2,5%, lo que evidencia que el comportamiento ordinario del impuesto no acompaña el fuerte tirón observado a nivel nacional.

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En el conjunto del Estado, Mollinedo explica que el fuerte incremento de la recaudación no responde únicamente a una mejora estructural de los beneficios empresariales, sino sobre todo a elementos de carácter técnico y coyuntural, como la reducción de devoluciones de campañas anteriores, un factor que ha elevado de forma notable los ingresos netos del impuesto en comparación interanual.