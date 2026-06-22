Multas de hasta 3.000 euros por encender una hoguera en la playa la noche de San Juan: dónde está prohibido y dónde hará falta permiso

La noche del 23 de junio huele a mar, a música y, en muchos rincones de España, a madera ardiendo. La tradición de las hogueras de San Juan es una de las más arraigadas del calendario festivo, pero quien piense celebrarla en una playa de la Región de Murcia debería pensárselo dos veces, o mejor, consultar la normativa antes de comenzar a recolectar madera. Hacerlo sin permiso puede salir muy caro: las sanciones llegan hasta los 3.000 euros en algunos municipios.

La norma general es clara: prohibición

Este diario ha consultado a los ocho ayuntamientos con litoral de la Región y el resultado no deja lugar a dudas. La prohibición es la regla general. Cartagena, San Pedro del Pinatar, San Javier, La Unión, Mazarrón y Águilas cierran la puerta a las hogueras en sus playas sin excepciones. Solo Lorca y Los Alcázares dejan una pequeña ventana abierta, y siempre con autorización previa.

¿A cuánto asciende la multa por encender una hoguera la noche de San Juan?

Las sanciones varían según el municipio, pero en todos los casos estamos hablando de cantidades que hacen que la noche de San Juan pueda convertirse en un disgusto económico importante.

San Javier es el municipio más severo. Encender fuego en la playa (incluyendo barbacoas, anafes o bombonas de gas) se considera una infracción muy grave, con multas de entre 1.500 y 3.000 euros.

En Cartagena, la hoguera no autorizada es una infracción grave que acarrea sanciones de entre 500 y 1.500 euros. Lo mismo ocurre en Águilas, donde la ordenanza municipal prohíbe expresamente "cocinar libremente en la playa cuando dicha actividad suponga el empleo de fuego y utensilios como barbacoas, parrillas, etc.", con multas de entre 750 y 1.500 euros.

Un agente vigila la costa en una imagen de recurso. / L. O.

Mazarrón se suma a la lista con sanciones de entre 751 y 1.500 euros por hacer fuego o utilizar barbacoas en la arena. Desde la concejalía de Protección Civil señalan además que la normativa de Costas ya impide las hogueras, y que el Ayuntamiento no tiene previsto aprobar un bando especial para San Juan. El contexto no ayuda: se esperan altas temperaturas para esas fechas.

En San Pedro del Pinatar, la infracción también se considera grave y las multas oscilan entre 751 y 1.500 euros. Los Alcázares, uno de los dos municipios que permite el fuego con autorización, aplica las mismas sanciones a quien se salte las normas: de 751 a 1.500 euros.

La Unión fija sanciones algo más bajas, de entre 250 y 600 euros, mientras que en Lorca las multas van de 300 a 750 euros, aunque desde el consistorio advierten de que la cuantía puede ser mayor si la infracción reviste especial gravedad. Además, las calas entre Calnegre y Cabo Cope tienen prohibición total y sin excepciones por tratarse de zona protegida.

¿Y dónde sí se puede?

Los Alcázares y Lorca son los únicos municipios que contemplan la posibilidad de hogueras. En el primero, el alcalde Mario Pérez Cervera fue claro: "Lo tienen que solicitar y, en función de las condiciones expuestas, se autoriza o no. Hay zonas sensibles en los arenales en las que está prohibido hacer fuego. Sin autorización, no se podrá". En Lorca, el procedimiento pasa por una solicitud escrita al Ayuntamiento, que deberá tramitarla y resolverla antes de la noche del 23.