Incremento «nulo» del tributo que deben pagar las empresas, alerta Gestha
El secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), el murciano José María Mollinedo, ahonda en el «comportamiento desigual» del Impuesto sobre Sociedades entre la delegación de Murcia y el conjunto de las comunidades autónomas durante el primer cuatrimestre del año. Aunque entre enero y abril los ingresos tributarios totales crecieron un 12,7%, superando el incremento del 10,6% del total de comunidades, hay un comportamiento «dispar».
Mollinedo señala así que Murcia registra un crecimiento nulo (0%) en la recaudación neta de este tributo, una evolución que contrasta de forma muy significativa con el incremento del 64% en el total de las autonomías de régimen común, impulsado principalmente por factores extraordinarios de ámbito estatal. Este estancamiento regional se produce pese a que los ingresos brutos en la Región sí avanzan ligeramente, con un aumento del 2,5%, lo que evidencia que el comportamiento ordinario del impuesto no acompaña el fuerte tirón observado a nivel nacional.
En el conjunto del Estado, Mollinedo explica que el fuerte incremento de la recaudación no responde únicamente a una mejora estructural de los beneficios empresariales, sino sobre todo a elementos de carácter técnico y coyuntural, como la reducción de devoluciones de campañas anteriores, un factor que ha elevado de forma notable los ingresos netos del impuesto en comparación interanual.
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