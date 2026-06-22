Los famosos ponen de moda los Soletes de la Región de Murcia: estos son los 10 locales elegidos por Viva Suecia, Arde Bogotá, Sexy Zebras y otros artistas

La Región de Murcia vuelve a ganar protagonismo en el mapa gastronómico nacional gracias a la nueva edición de los Soletes de Guía Repsol, una selección especial en la que más de 60 personalidades del mundo de la música, el cine, la televisión y la literatura han compartido los establecimientos que recomendarían a un amigo para disfrutar del verano. Entre los más de 250 locales distinguidos en toda España, diez se encuentran en territorio murciano.

La iniciativa reúne recomendaciones de artistas y rostros conocidos como Antonio Resines, Toni Acosta, Carlos Sobera, Isabel Coixet, Miranda!, Elvira Lindo o Pablo Carbonell, quienes han señalado desde chiringuitos junto al mar y terrazas con vistas hasta heladerías, bares y restaurantes con encanto repartidos por toda la geografía española.

En el caso de la Región de Murcia, las propuestas llegan de la mano de grupos con una fuerte vinculación con la comunidad. Los cartageneros Arde Bogotá han elegido dos de sus paradas habituales: Rockola Summer Club, en La Azohía, un referente de la música en directo frente al mar, y La Boutique de Pérez Campos, en Cartagena.

Rockola Summer Club, en La Azohía, figura entre los locales preferidos de la banda cartagenera Arde Bogotá / L.O.

El presentador Ion Aramendi ha puesto el foco en la costa murciana con su recomendación de Fanático Beach, en Cabo de Palos, mientras que Miss Caffeina ha destacado La Lajadería, uno de los establecimientos más conocidos de Águilas.

Por su parte, el grupo Sexy Zebras ha apostado por dos clásicos del litoral cartagenero y mazarronero: Freiduría Isla Plana, en Cartagena, y La Barraca, en Puerto de Mazarrón.

La banda murciana Viva Suecia ha querido reivindicar varios de sus locales favoritos de la capital regional. Sus recomendaciones incluyen Casa Pacoche, El Bosque Animado, Green Sushi y La Cueva de la Cerveza, cuatro establecimientos muy conocidos entre los murcianos y que reflejan la diversidad de la oferta gastronómica de la ciudad.

Los 10 Soletes de los famosos en la Región de Murcia Rockola Summer Club (La Azohía, Cartagena) – Arde Bogotá

(La Azohía, Cartagena) – La Boutique de Pérez Campos (Cartagena) – Arde Bogotá

(Cartagena) – Fanático Beach (Cabo de Palos) – Ion Aramendi

(Cabo de Palos) – La Lajadería (Águilas) – Miss Caffeina

(Águilas) – Freiduría Isla Plana (Cartagena) – Sexy Zebras

(Cartagena) – La Barraca (Puerto de Mazarrón) – Sexy Zebras

(Puerto de Mazarrón) – Casa Pacoche (Murcia) – Viva Suecia

(Murcia) – El Bosque Animado (Murcia) – Viva Suecia

(Murcia) – Green Sushi (Murcia) – Viva Suecia

(Murcia) – La Cueva de la Cerveza (Murcia) – Viva Suecia

Antonio Resines, entre los famosos que han seleccionados sus mejores Soletes para visitar este verano / Guía Repsol

Chiringuitos, terrazas y rincones con encanto

La edición de este verano está marcada por los establecimientos situados cerca del mar y los espacios informales para disfrutar de las vacaciones. Entre las recomendaciones de los famosos aparecen lugares como Joseín, en Comillas (Cantabria), elegido por Antonio Resines; Casa África, en Taganana (Tenerife), propuesta por Toni Acosta; La Loma, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), recomendada por Carlos Sobera; o Pez Limón, en Zahara de los Atunes, uno de los favoritos de Pablo Carbonell.

También figuran destinos tan diversos como la coctelería Oblicuo de Barcelona, sugerida por Isabel Coixet; Lorea, en Alicante, recomendada por el grupo argentino Miranda!; o La Raspa, en Arrecife (Lanzarote), elegida por la escritora Lana Corujo.

La directora de Guía Repsol, María Ritter, destacó que esta selección pretende reconocer esos establecimientos "agradables y asequibles" que forman parte de la vida cotidiana de quienes los visitan y que, en muchos casos, son auténticos secretos locales.

Noticias relacionadas

Con esta decimoquinta edición, los Soletes superan ya los 5.500 establecimientos reconocidos en toda España, consolidándose como uno de los distintivos más populares de la guía gastronómica. La entrega de los nuevos galardones tuvo lugar este lunes en el entorno de Cabo de Gata (Almería), uno de los destinos turísticos más cotizados del verano.