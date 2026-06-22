Egipto y Jordania, ‘socios’ de la Región

La Región de Murcia figura como la cuarta provincia española que más exporta sus productos en los mercados de Egipto y Jordania, en el inicio del año.

En el caso de Egipto, las exportaciones regionales alcanzaron los 126,96 millones de euros el pasado año, con un crecimiento del 30,76 por ciento respecto al ejercicio anterior. La evolución positiva continúa también en el arranque de este año, con 27,09 millones de euros exportados en el primer trimestre, más de un 200 por ciento por encima de la cantidad exportada en el primer trimestre del 2025, según datos del Gobierno regional.

Entre los productos más demandados por este mercado destacan combustibles y lubricantes, preparaciones alimenticias, equipos para manipulación de fluidos, ingredientes y aditivos para la alimentación y productos químicos.

Jordania representa igualmente un mercado de interés para la internacionalización regional. Las ventas murcianas a este país alcanzaron los 22,1 millones de euros el pasado año y se situaron en 5,45 millones de euros durante el primer trimestre de este ejercicio. Los principales productos exportados son productos químicos, alimentación animal, azúcar y productos de confitería, conservas hortofrutícolas, y perfumería y cosmética.

Para aprovechar este potencial, el Instituto de Fomento (Info), en colaboración con la Cámara de Comercio de Murcia, ha organizado una misión comercial directa a El Cairo y Amán, que se celebrará del 22 al 28 de septiembre y permitirá a las empresas regionales mantener reuniones de negocio con potenciales clientes, distribuidores y socios locales.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que esta misión "responde al objetivo de ayudar a nuestras empresas a mirar más lejos, vender mejor y diversificar sus mercados con seguridad".

Marín subrayó que Egipto y Jordania "son dos destinos donde la Región de Murcia no parte de cero, sino desde una posición de fortaleza, porque nuestros productos y soluciones ya están compitiendo con éxito y porque existe margen para seguir creciendo en sectores donde somos especialmente competitivos".

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La misión comercial, indicó el Ejecutivo regional que, tiene un carácter multisectorial y está diseñada para facilitar agendas de trabajo personalizadas, con reuniones entre empresas regionales y operadores locales.