La DGT pone el foco en las carreteras en obras de Murcia: 19.000 vehículos bajo control

La Jefatura Provincial de Tráfico desarrolla desde este lunes y hasta el próximo 28 de junio una campaña específica para el control y vigilancia de la conducción en vías interurbanas en obras con el objetivo de prevenir la siniestralidad en estos tramos y garantizar la seguridad tanto de los usuarios de las vías como de los trabajadores que actúan sobre la carretera.

"Durante estos días está previsto que se controlen alrededor de 19.000 vehículos en una veintena de obras que estarán en ejecución durante estos días en vías interurbanas de la Región de Murcia, en las que los atropellos es la causa más frecuente de siniestralidad por parte de vehículos ajenos a la propia obra", ha explicado la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

El dispositivo de control está formado por 232 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que controlarán alrededor de 19.000 vehículos durante estos días para evitar que se incremente la cifra de los cinco siniestros, sin víctimas mortales, registrados en las carreteras de la Región de Murcia en los seis últimos años en tramos en obras.

El Plan Mundial del Decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030 propone un enfoque de sistemas seguros integrados que identifica el uso seguro de las vías como un pilar fundamental para contribuir al objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas mortales para el final de la década.

El uso seguro de las vías por parte de los conductores requiere también que durante la realización de obras de conservación y mantenimiento se mantenga la lógica de la infraestructura y la credibilidad de la señalización para la gestión de la velocidad en dichos tramos, en consonancia con las recomendaciones del Plan mundial de "establecer reglamentos para el uso de la infraestructura que garanticen el cumplimiento lógico e intuitivo del entorno de velocidad deseado.

Las medidas preventivas que se integran en las recomendaciones inciden sobre el comportamiento de los usuarios de la carretera, y son totalmente necesarias para que se respeten las señales y se circule de manera responsable por los tramos en los que se están realizando trabajos de mantenimiento u obras de rehabilitación.

La Jefatura Provincial ha señalado que "ninguna persona debería perder la vida en el desempeño de su puesto de trabajo", y ha destacado que "campañas como esta contribuyen a reducir los riesgos inherentes al factor humano, excesos de velocidad en dichos tramos, cambios de carril inadecuados y distracciones".

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En la misma campaña desarrollada entre el 23 y el 29 de junio de 2025, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia controló en vías interurbanas un total de 19.038 vehículos, con 896 denuncias, lo que representa un 4,70% del total.