El curso acaba con termómetros en rojo: hasta 33,9º en las aulas murcianas

22 de junio, último día de curso en Infantil, Primaria y Secundaria en la Región de Murcia, y último día en el que alumnos y docentes tienen que hacer frente a temperaturas "extremas" que superan los 30 grados dentro del aula en la mayoría de los centros educativos de la comunidad debido a la falta de equipos de climatización y a instalaciones eléctricas obsoletas que no cuentan con la potencia necesaria para el aire acondicionado.

Pero esta realidad de la que se despiden este lunes miles de estudiantes, es la misma realidad a la que se enfrentarán el próximo mes de septiembre cuando regresen a sus aulas.

Este lunes, el IES Santalucía (Cartagena) ha llegado a registrar dentro de clase hasta 33,9 ºC, la temperatura más alta contabilizada en toda la campaña dentro de la iniciativa impulsada por el sindicato Sterm 'Escuela de calor', en la que una veintena decentros de la Región están siendo monitorizados en tiempo real para conocer hasta donde llega el mercurio en el interior de las aulas.

Los responsables sindicales explican que coincidiendo con el último día lectivo del curso 2025-2026, los datos recogidos reflejan que miles de alumnos han tenido que afrontar jornadas escolares con temperaturas muy por encima de las condiciones recomendables para el aprendizaje y el bienestar. Además, "el curso termina sin que existan expectativas de que, a la vuelta de las vacaciones de verano, esta situación haya sido corregida mediante actuaciones estructurales por parte de la Administración educativa".

El análisis se ha realizado sobre las mediciones registradas entre las 8.00 de la mañana y el mediodía de este lunes, coincidiendo con el horario lectivo habitual, y los resultados muestran que en numerosos centros educativos de la Región las temperaturas superan de forma reiterada los 27 ºC, umbral a partir del cual se deterioran las condiciones de confort térmico, y alcanzan con frecuencia valores superiores a los 30 ºC, cifras que "ponen de manifiesto que el calor continúa siendo un problema estructural sin resolver en las aulas".

Temperaturas alcanzadas este lunes en colegios e IES de la Región IES Santalucía (Cartagena): 33,9 ºC .

. IES Ruiz de Alda (San Javier): 32,7 ºC .

. CEIP Urci (Águilas): 32,8 ºC .

. IES Vega del Argos (Cehegín): 32,3 ºC .

. CEIP Don José Marín Fatego (Cieza): 32,1 ºC .

. CEIP El Mirador (San Javier): 31,8 ºC .

. CEIP San Cristóbal (Lorca): 31,7 ºC .

. CEIP Juan González (Lorca): 31,4 ºC .

. IES Menárguez Costa (Los Alcázares): 31,2 ºC .

. IES Carthago Spartaria (La Palma): 31,0 ºC.

Problema en el interior y en la costa

Los datos obtenidos evidencian que el problema afecta tanto a centros de la costa como del interior, y que se reproduce en municipios y comarcas con características muy diferentes, desde Cartagena, La Unión y Los Alcázares hasta Águilas, Totana, Cehegín o Cieza.

Estos registros muestran situaciones especialmente alarmantes, como que en varios centros las temperaturas superaron los 27 ºC durante la totalidad de los días analizados, como ocurrió en el CEIP El Mirador (26 de 26 días), el CEIP Urci (31 de 31 días), el CEIP San Cristóbal (13 de 13 días), el CEIP Juan González (13 de 13 días), el IES Vega del Argos (17 de 17 días) y el CEIP Don José Marín Fatego (25 de 25 días).

Asimismo, centros como el IES Carthago Spartaria registraron temperaturas superiores a 27 ºC en 30 de los 31 días analizados, mientras que el IES Menárguez Costa lo hizo en 19 de los 20 días estudiados.

Sterm señala que también resulta preocupante el elevado número de jornadas con temperaturas superiores a 30 ºC. Destacan el CEIP Don José Marín Fatego, con 15 días por encima de los 30 ºC; el CEIP Urci, con 13 días; el IES Vega del Argos, con 10 días; el CEIP San Cristóbal, con 7 días; y el IES Carthago Spartaria, con 6 días.

Ante esta realidad, insisten en que la reiteración de estas temperaturas demuestra que no se trata de episodios excepcionales asociados a olas de calor puntuales, sino de una realidad cotidiana que afecta al alumnado y al personal docente durante una parte significativa del calendario escolar, lo que ha llevado a tener que suspender y adelantar la salida de los alumnos de los centros en numerosas ocasiones en el último mes en toda la Región, interrumpiendo las jornadas lectivas y avisando a los padres de los estudiantes para que fueran a recogerlos a los centros a media mañana.

La Consejería de Educación informa de que se está trabajando en un plan de climatización de los centros educativos, con acciones para mejorar el aislamiento y reducir la temperatura interior, aunque para Sterm Intersindical esto no es suficiente y afirma que "la Administración regional sigue sin ofrecer una respuesta suficiente a un problema ampliamente conocido y documentado".

Podemos llevará la climatización al Debate de la Región

El secretario de Organización de Podemos en la Región de Murcia, Ángel Luis Hernández, se desplazaba este lunes, día en que finaliza el curso escolar al CEIP Nuestra Señora de Atocha, en Santiago y Zaraiche (Murcia), donde el pasado viernes los alumnos salieron al patio con bañadores a modo de protesta por los "deficientes" sistemas de climatización del centro y el insoportable calor que sufren dentro de sus aulas.

"Hoy acaba un curso y un mes de calor extremo en las clases, un mes en el que se ha puesto en riesgo la salud y la seguridad de los niños y niñas, pero también de los docentes y del resto de profesionales de los centros educativos sin que la Consejería de Educación del Gobierno de López Miras ni el Ayuntamiento de Murcia hayan hecho absolutamente nada", ha denunciado Hernández.

Por ello, el secretario de organización morado ha adelantado que la puesta en marcha de soluciones inmediatas frente a las altas temperaturas en colegios e institutos públicos será uno de los requerimientos que Podemos le hará a López Miras en el Debate sobre el estado de la Región de los próximos 25 y 26 de junio.