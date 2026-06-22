La clorosis nervial amarilla afecta ya a unas 60 hectáreas, con Mula como principal foco de incidencia

La clorosis nervial amarilla avanza en la Región de Murcia bajo una vigilancia intensiva que, por ahora, dibuja más un escenario de contención que de expansión descontrolada. La enfermedad, detectada oficialmente a finales de mayo, ha obligado a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a desplegar un amplio plan de prospecciones y a reunir de nuevo al sector para compartir datos, evaluar riesgos y preparar las próximas decisiones. Los resultados conocidos hasta la fecha muestran una incidencia concentrada en determinadas zonas y sin presencia en viveros ni en arbolado adulto, dos de los elementos que más tranquilidad aportan al sector.

La Región de Murcia mantiene activado el dispositivo de control frente a la clorosis nervial amarilla de los cítricos, una enfermedad emergente que preocupa especialmente al sector del limón por su potencial impacto económico y productivo. Cabe recordar la Región es una potencia exportadora de limón, con una superficie cultivada que ronda las 26.000 hectáreas, cosechas de 500.000 toneladas al año y ventas de exportación cercanas a los 420 millones de euros anuales.

Durante la reunión de la Mesa de Sanidad Vegetal, presidida este lunes por el consejero Joaquín Buendía, la Consejería trasladó al sector los últimos datos disponibles de la campaña de vigilancia puesta en marcha tras la declaración oficial de la enfermedad el pasado 26 de mayo. De las 700 prospecciones previstas en explotaciones agrícolas de la comunidad, ya se han realizado 525 y se dispone del resultado de 392 análisis, de los que 28 han dado positivo, lo que representa aproximadamente un 7% del total estudiado hasta ahora.

Los positivos se concentran principalmente en el entorno de Mula, con 12 casos detectados. También se han localizado focos en Murcia, San Javier, Blanca, Campos del Río, Fortuna, Ojós, Santomera y Totana. Sin embargo, el número de casos no refleja por sí solo el alcance territorial de la enfermedad. Según los datos expuestos durante la reunión, Mula acumula 27,71 hectáreas afectadas, muy por encima del resto de municipios. Le siguen Murcia, con 11,38 hectáreas; Campos del Río, con 7,83; Blanca, con 6,4; y Fortuna, con 4 hectáreas.

La Consejería ha ofrecido al sector agrario regional la última actualización de los análisis realizados en las últimas semanas. / L.O.

En conjunto, la superficie afectada ronda las 60 hectáreas, una cifra que el sector considera todavía manejable si las medidas de contención mantienen su eficacia.

Uno de los aspectos mejor valorados por la administración y las organizaciones agrarias es que las inspecciones realizadas en viveros no han detectado ningún positivo. Tampoco se ha encontrado la enfermedad en arbolado adulto, ya que los casos identificados hasta ahora corresponden principalmente a plantaciones jóvenes de entre dos y tres años.

Buendía explicó que la estrategia actual pasa por completar las prospecciones pendientes, identificar con precisión el alcance de los focos y coordinar actuaciones con el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas afectadas. La Consejería también trabaja para obtener información detallada sobre el origen del material vegetal utilizado en las plantaciones donde se ha detectado la enfermedad, con el objetivo de reconstruir los movimientos de planta y reforzar la trazabilidad.

Arranque de los árboles afectados, única solución

Mientras tanto, las actuaciones se centran en limitar las posibles vías de propagación. La administración recomienda el arranque de los árboles afectados y documenta cada actuación mediante actas oficiales que podrían servir de base para futuras medidas de apoyo. Además, se insiste en la desinfección de herramientas de poda y en el control de los insectos vectores que podrían transmitir el virus entre parcelas.

Las organizaciones agrarias coincidieron en trasladar un mensaje de preocupación, aunque sin caer en el alarmismo. Tanto COAG como UPA, Asaja y Ailimpo respaldaron la actuación desarrollada hasta ahora por la Consejería y reclamaron una respuesta coordinada entre administraciones. También insistieron en la necesidad de habilitar ayudas e indemnizaciones para los agricultores que se vean obligados a arrancar plantaciones, evitando así que el coste recaiga exclusivamente sobre los productores.

Otro de los asuntos planteados fue la necesidad de reforzar la sanidad vegetal como una prioridad estratégica para la agricultura regional. Las organizaciones reclamaron más recursos, mayor estructura administrativa y herramientas eficaces para responder a nuevas amenazas fitosanitarias. Asimismo, solicitaron un mayor control sobre la entrada de material vegetal procedente de terceros países y reclamaron que el Ministerio asuma un papel más activo en la coordinación de las medidas.

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La próxima reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas afectadas será determinante para definir una hoja de ruta común. Sobre la mesa estarán las medidas de lucha contra la enfermedad, la posible apertura de líneas de investigación y el diseño de mecanismos de apoyo para los agricultores afectados. Hasta entonces, el sector confía en que la concentración geográfica de los casos y la ausencia de positivos en viveros permitan mantener bajo control una amenaza que podría tener importantes consecuencias para uno de los cultivos emblemáticos de la Región de Murcia.