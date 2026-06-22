El campo murciano exige convertir la sanidad vegetal en una prioridad estratégica

La aparición de la clorosis nervial amarilla en los cítricos ha reabierto un debate que va mucho más allá de esta enfermedad concreta. Organizaciones agrarias, productores y administración coinciden en que la Región de Murcia necesita reforzar de forma estructural su sistema de sanidad vegetal para responder a un escenario cada vez más complejo, marcado por la llegada de nuevas plagas, enfermedades emergentes y restricciones crecientes en las herramientas disponibles para combatirlas.

La cuestión estuvo muy presente durante la reunión de la Mesa de Sanidad Vegetal celebrada esta semana. Aunque el encuentro se centró en la situación de la clorosis nervial amarilla, los representantes del sector aprovecharon para reclamar una estrategia a largo plazo que permita anticiparse a futuras amenazas y actuar con mayor rapidez cuando aparezcan nuevos problemas fitosanitarios.

El presidente de COAG Región de Murcia, José Miguel Marín, defendió que la sanidad vegetal debe convertirse en una de las prioridades de la política agraria regional. A su juicio, los últimos episodios sufridos por distintos cultivos evidencian la necesidad de contar con una estructura estable, dotada de recursos y presupuesto suficiente para hacer frente a emergencias que cada vez son más frecuentes.

Marín recordó que, además de la preocupación actual por los cítricos, la agricultura murciana ha tenido que afrontar en los últimos años problemas relacionados con pulgones, trips y otras plagas que han afectado especialmente a cultivos hortícolas y leñosos. En su opinión, la respuesta no puede limitarse a actuar cuando surge una crisis, sino que debe apoyarse en una planificación permanente.

La preocupación también fue compartida por Asaja Murcia. Su secretario general, Alfonso Gálvez, advirtió de que la expansión de enfermedades vegetales exóticas supone un riesgo económico y medioambiental para las principales zonas productoras del país. Aunque evitó caer en mensajes alarmistas, señaló que una propagación incontrolada de la clorosis nervial amarilla podría tener consecuencias importantes para la agricultura regional.

Otro de los asuntos que generó consenso fue la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones. Las organizaciones agrarias consideran imprescindible que exista una actuación conjunta entre las comunidades autónomas productoras de cítricos y el Ministerio de Agricultura, especialmente cuando se trata de enfermedades que no entienden de fronteras administrativas.

Imagen de un campo de limoneros, la explotación más vulnerable al virus de la clorosis. / CARM

Buendía, receptivo a las demandas

La Consejería comparte ese planteamiento. El consejero Joaquín Buendía destacó que la reciente creación de una Dirección General específica de Agricultura busca precisamente dar un mayor impulso a la sanidad vegetal y mejorar la capacidad de respuesta de la administración ante este tipo de amenazas.

Además de la vigilancia y la detección temprana, el sector reclama más herramientas para combatir plagas y enfermedades. Buendía insistió en que los agricultores afrontan una reducción progresiva del número de productos fitosanitarios autorizados, mientras las alternativas disponibles no siempre ofrecen la misma eficacia. Por ello, la Comunidad Autónoma continuará solicitando autorizaciones excepcionales cuando no existan soluciones viables para determinados problemas.

La preocupación se extiende también al control de las importaciones agrícolas. Tanto la Consejería como las organizaciones agrarias consideran necesario reforzar las inspecciones sobre el material vegetal que entra en la Unión Europea para reducir el riesgo de introducción de nuevas enfermedades procedentes de terceros países.

Noticias relacionadas

Más allá de la evolución concreta de la clorosis nervial amarilla, la sanidad vegetal ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en un asunto estratégico para el futuro del campo murciano. El sector reclama una política estable, recursos suficientes y una coordinación eficaz que permita proteger la competitividad de la agricultura regional frente a amenazas cada vez más globales.