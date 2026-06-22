El bar que inventó el café asiático en Cartagena está en venta: el dueño se jubila y busca quien salve 85 años de historia

Si alguna vez has pedido un café asiático en Cartagena, en cierto modo le debes algo al Bar Pedrín de El Albujón. Allí nació la receta. Y ahora, después de más de 85 años, el local que lo inventó todo busca quien quiera salvar su historia.

Mariano Pedreño tiene 66 años y lleva más de cincuenta detrás de la misma barra, en ese local pegado a la N-301 que el Ayuntamiento de Cartagena ya reconoció con una escultura a la entrada. Se jubila. Y cuando él se vaya, no habrá nadie que tome el relevo. El bar, abierto desde el 4 de mayo de 1940, está a la venta.

Un invento que nació sin querer

Pedro Conesa Ortega, para todos 'Pedrín', fundó el local y le dio nombre. También le dio a Cartagena algo que no tenía: su bebida más propia. Pero no lo hizo siguiendo ninguna receta ni persiguiendo ningún objetivo concreto. Lo hizo, como tantas cosas buenas, sin buscarlo demasiado.

Los cartageneros pedían carajillos (café con coñac) servidos en una copa muy particular. Los murcianos pedían 'Belmontes', que mezclaban café con leche condensada y brandy. A 'Pedrín' se le ocurrió unirlos, añadir canela y vaporizarlo todo. El resultado fue el asiático. Fruto de la casualidad, como reconoce Mariano a El Mundo, y con el tiempo, un símbolo.

En 2017, el Ayuntamiento de Cartagena propuso que una calle de El Albujón llevara el nombre de Pedro Conesa Ortega en su honor. Una calle en sustitución, además, de otra con nombre franquista.

El bar Pedín celebra un cuarto premio en el Sorteo de Navidad de 2015. / Felipe García Pagán

El que lo ha mantenido vivo

Cuando 'Pedrín' se jubiló, fue José Rosique, primo suyo y uno de sus camareros de confianza, quien tomó el testigo. Después llegó Mariano. Y así, de generación en generación, el bar fue sobreviviendo a todo lo que el tiempo le fue poniendo por delante.

Mariano no habla del asiático como quien habla de un producto. Habla de él como quien defiende algo que le pertenece, pero también a todos. "El secreto del asiático es la buena calidad, el buen servicio y prepararlo bien. No tiene por qué llevar mucha cantidad de ingredientes, pero su base debe ser la de siempre", afirmó en su entrevista.

Y hay un detalle técnico que desvela en la Cadena SER y que, según él, marca la diferencia: "La espumita que se le hace al batirlo, que los sabores se mezclan. Ahí está uno de los secretos más básicos del asiático que nosotros hacemos".

Ha habido quien le ha intentado dar lecciones. Una clienta le dijo una vez que no sabía hacer asiáticos porque no le echaba trocitos de limón, granitos de café ni espuma de leche. Mariano le preparó uno como ella pedía. La respuesta de la clienta, según contó a El Mundo con cierta ironía, fue: "Pues está casi mejor el que me ha hecho usted antes".

170.000 euros y ningún comprador

La familia ha puesto el local en venta por 170.000 euros. Ha habido interesados, pero ninguna oferta ha terminado de cuajar. Mariano espera aguantar al menos hasta final del verano.

"El problema es que yo me jubilo, me tengo que ir y entonces, para quedarse con esto, mi familia quiere vender el local y es lógico que alguien lo compre para que siga siendo Bar Pedrín y siga siendo el bar de los asiáticos", explicó.

Sus hijos tienen sus propias carreras y han visto de cerca lo que cuesta este oficio. "He sacrificado mucho a mi familia por el bar, para que no se cerrase y que no se perdiera. He luchado mucho por este establecimiento", admitió. No les pide que hagan lo mismo.

Las despedidas que le rompen el corazón

Lo más difícil no es pensar en el cierre. Lo más difícil es recibir a quienes vienen a despedirse. Clientes que llegan desde Galicia, Madrid, Barcelona o Tarragona porque lo han visto en internet y quieren tomarse un último asiático donde empezó todo.

"Quiero hacerme una foto contigo, quiero hacerme una foto con el último asiático que me voy a tomar", le dicen, según narra en sus entrevistas. "Esto es una pena tremenda, que a mí me da tristeza y me da algunas veces llorar".

Cuando llegue ese último día, Mariano tiene claro lo que hará: escribir sus memorias y seguir ligado al trovo, otra de sus pasiones. Y para cuando alguien le pregunte por el Bar Pedrín, ya tiene preparado un verso:

"Presten todos atención, aunque no soy matemático, y les digo de corazón para beber un buen asiático en el Pedrín del Albujón".

Mientras tanto, el bar sigue abierto. El vaso sigue siendo el mismo. Y Mariano sigue batiendo la espuma con la misma mano de siempre, esperando que alguien aparezca y quiera hacerse cargo de todo esto. "Lo que no quiero es que el bar se hunda, quiero que se mantenga la tradición del asiático y con el bar abierto. Es el sueño de mi vida", concluyó. Cartagena entera cruza los dedos.