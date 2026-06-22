El aire contaminado alcanzó al 95% de la población murciana en 2025, según Ecologistas en Acción

Hasta 1,5 millones de murcianos, el 95% de la población regional, estuvieron expuestos durante el pasado año a niveles de contaminación que exceden los nuevos límites aprobados por la Unión Europea para 2030. Así se desprende del informe anual sobre calidad del aire elaborado por Ecologistas en Acción, publicado este lunes.

El estudio, realizado a partir de los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición de todo el país entre ellas trece situadas en la Región de Murcia, señala que la calidad del aire mejoró en la comunidad en relación con las partículas en suspensión PM10 y PM2,5 y con el dióxido de nitrógeno, pero empeoró respecto al ozono troposférico. Este contaminante alcanzó sus niveles más altos desde 2017 y recuperó las concentraciones medias previas a la pandemia de la COVID-19.

Ecologistas en Acción atribuye este repunte del ozono al cambio climático, especialmente al calor extremo registrado durante el verano. El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961, con un verano marcado por olas de calor en junio-julio y agosto que favorecieron la formación de ozono. La organización también apunta a la ola de incendios forestales del pasado agosto como un factor que agravó la contaminación por partículas.

A este escenario se sumó el aumento de la combustión de petróleo, que el año pasado alcanzó su nivel más elevado desde 2011, según el organismo impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y automoción. En sentido contrario, el uso de gas se mantuvo un 17% por debajo del registrado en 2019 y las energías renovables cubrieron el 57% de la demanda eléctrica, lo que limitó las emisiones procedentes de las centrales térmicas.

Murcia rebasa el nuevo límite europeo de dióxido de nitrógeno

Uno de los puntos más relevantes del informe es el incumplimiento, por parte del área urbana de Murcia, del nuevo límite legal anual de dióxido de nitrógeno previsto por la Directiva 2024/2881, que deberá alcanzarse antes de 2030. Este contaminante está estrechamente vinculado al tráfico de vehículos, principal fuente de contaminación en las áreas urbanas.

Aunque los niveles de dióxido de nitrógeno han caído en España respecto a los años previos a la pandemia, Ecologistas en Acción advierte de que varias áreas urbanas, entre ellas Murcia, siguen por encima de los estándares que marcará la nueva legislación europea. La organización recuerda que la única forma de reducir de manera sostenida este contaminante en las ciudades es "disminuir el tráfico motorizado, reforzar el transporte público eléctrico y promover la movilidad peatonal y ciclista".

El informe también subraya que la mayoría de ciudades "siguen sin implantar zonas de bajas emisiones eficaces ni protocolos adecuados frente a episodios de mala calidad del aire". En el caso de la Región, Ecologistas en Acción denuncia que tampoco se ha actualizado el protocolo marco de actuación ante estos episodios.

El Altiplano y el Guadalentín, por encima de los límites actuales

Si se toma como referencia la normativa todavía vigente, menos estricta que la que deberá aplicarse en 2030, los 365.000 habitantes del Altiplano y el Guadalentín respiraron aire contaminado por encima de los límites legales actuales. Además, segúin el informe, en el Altiplano se desbordó el objetivo legal para la protección de la vegetación, con 2.100 kilómetros cuadrados afectados, el 19% del territorio regional.

Las partículas PM10 también superaron los límites actuales en el Puerto de Escombreras, mientras que la peor situación para este contaminante se registró en la estación de Lorca, en el Guadalentín, por encima del límite diario vigente.

Ecologistas en Acción destaca que, si se toman como referencia los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud, más estrictos que los límites legales vigentes y futuros, la contaminación afectó de nuevo en 2025 a la totalidad de la población y del territorio murcianos.

El ozono, el contaminante más extendido

El ozono troposférico volvió a ser el contaminante con mayor extensión territorial y el más vinculado al cambio climático. En la Región de Murcia, el nuevo objetivo legal para 2030 se superó en la estación de Jumilla, en el Altiplano.

Por este motivo, Ecologistas en Acción reclama al Gobierno regional la elaboración urgente del plan de mejora de la calidad del aire en esta zona. La organización recuerda que el pasado marzo el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia no consideró necesario dicho plan al no haberse superado el objetivo legal en años anteriores, una situación que el informe considera ahora superada por los datos de 2025.

Escolares expuestos a más contaminación que la registrada oficialmente

El informe también recoge las campañas de medición de dióxido de nitrógeno realizadas por Ecologistas en Acción entre 2023 y 2025 en accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico de Cartagena y Murcia. Según la organización, los resultados muestran que la población infantil está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control.

Ecologistas en Acción sostiene que estos datos "cuestionan la correcta ubicación de las estaciones de tráfico" y ha pedido su revisión para que reflejen mejor la exposición real de la población.

900 muertes prematuras en 2023

La organización recuerda que la contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en España por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, de ellas 900 en la Región de Murcia.

El coste sanitario, laboral y productivo de la contaminación atmosférica se estima en 32.000 millones de euros anuales en España, el equivalente al 2,4% del PIB.

Menos tráfico y más transporte público

Ecologistas en Acción defiende que la mejora de la calidad del aire pasa por "reducir el tráfico motorizado en las ciudades, potenciar la movilidad activa peatonal y ciclista y reforzar el transporte público eléctrico". También plantea promover el ahorro energético, ordenar el despliegue de energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar áreas de control de emisiones ambiciosas para el Mediterráneo y el Atlántico Noreste y establecer una moratoria para nuevas macrogranjas.

La organización insiste en que, vencido hace tres años y medio el plazo para que las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, "la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación". En su diagnóstico, la Región de Murcia afronta ahora el reto de reducir en apenas tres años unos niveles de contaminación que ya superan los estándares europeos que serán obligatorios antes de 2030.