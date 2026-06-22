Acompañamiento parental en el quirófano del Santa Lucía

El Hospital General Universitario Santa Lucía en Cartagena ha puesto en marcha un proyecto pionero que tiene como objetivo la "humanización de la cirugía pediátrica". Para ello, el sanatorio permitirá a uno de los progenitores o tutores legales acompañar al menor dentro del quirófano hasta el momento de la inducción anestésica.

Esta iniciativa, además, persigue, según la Comunidad, la mejora de la experiencia hospitalaria de los pequeños pacientes y sus familias, lo que favorece un entorno más cercano, tranquilo y seguro durante el proceso quirúrgico.

Esto se basa, añaden, en que diversos estudios clínicos han demostrado que la presencia de los progenitores durante la inducción anestésica aporta importantes beneficios, entre ellos la reducción de la ansiedad del niño, una menor necesidad de medicación preoperatoria, una recuperación más rápida y una mayor tranquilidad para la familia.

Durante el año 2025, un total de 518 niños se han sometido a algún tipo de intervención en el Santa Lucía, por lo que con esta medida "se refuerza su compromiso con una atención sanitaria más humana, cercana y centrada en el bienestar emocional de los pacientes pediátricos y sus familias", explicaron desde el Ejecutivo regional.

Durante el año pasado, un total de 518 niños se han sometido a alguna intervención en este centro

Proceso seguro y supervisado

El acompañamiento parental, detalla la Comunidad, que se desarrollará "siempre bajo la supervisión del equipo médico y siguiendo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad y la participación en este acompañamiento estará siempre sujeta a la decisión del equipo médico responsable de la cirugía y la anestesia".

El procedimiento que sigue el acompañamiento parental incluye una valoración médica previa del paciente para confirmar que puede beneficiarse de esta medida, así como una información detallada a los padres o tutores, quienes deberán firmar un consentimiento informado y un compromiso de confidencialidad.

Antes de acceder al área quirúrgica, el acompañante recibirá instrucciones básicas de seguridad y deberá colocarse la vestimenta adecuada proporcionada por el hospital, que incluye bata, gorro y cubrezapatos desechables. Por otra parte, las instrucciones incluyen que para continuar será obligatorio realizar la higiene de manos con solución desinfectante antes de entrar al quirófano.

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Por último, el acceso se permitirá únicamente hasta el momento en que el niño sea anestesiado. Posteriormente, el acompañante deberá abandonar el área quirúrgica acompañado por personal sanitario.