Totana será "un muro de contención ante el discurso de la ultraderecha"

"¿No querían Orgullo? Pues van a tener dos tazas". Así de claro se mostraba esta semana Javi Nicolás, responsable de Comunicación del colectivo No Te Prives, mientras trabajaba con otros miembros de la Red Regional LGTBIQ+ en los preparativos de la primera marcha del Orgullo en el municipio de Totana —como si preparar los eventos de esta semana en Murcia no fuera suficiente—.

Este año no iba a haber nada en la localidad, sin embargo, algunas "agresiones" merecen una respuesta. El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Totana aprobaba unos presupuestos pactados entre el Partido Popular y Totana que vetaban cualquier financiación a políticas LGTBIQ+, a imagen y semejanza de otros acuerdos firmados entre las dos derechas. Aunque, evidentemente, no está de acuerdo con la medida, Nicolás reconoce que "podría entrar en un debate presupuestario", reconoce Nicolás. El problema es, añade, que también se prohibe colocar la bandera arcoíris o aprobar declaraciones institucionales de apoyo al colectivo. "Eso no tiene nada que ver con los presupuestos y mucho con el odio y con ponernos una diana", subraya.

A su juicio, la ultraderecha recurre al señalamiento de colectivos vulnerables, como las personas migrantes o LGTBIQ+, para desviar la atención de los problemas sociales y económicos reales. "Como no tienen nada que ofrecerle a la gente, necesitan enemigos a quienes echar la bronca y la culpa", afirma.

Habrá un tramo silencioso para personas con alta sensibilidad a los estímulos

A Vox le ha salido el tiro por la culata. El próximo domingo 5 de julio, lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y personas ‘queer’ de toda la Región de Murcia e, incluso, de otras provincias, tienen pensado acudir a Totana para apoyar a sus vecinos ante lo que consideran un "régimen del miedo". Nicolás advierte de que en localidades como Totana todavía hay personas que prefieren no visibilizarse o a participar públicamente en actos del colectivo por temor a sufrir consecuencias sociales o problemas a la hora de relacionarse con el Ayuntamiento. De esta forma, la convocatoria no solo busca dar una respuesta política y social al pacto presupuestario municipal, sino también lanzar un mensaje de apoyo a quienes viven su orientación sexual o identidad de género en entornos donde aún pesa el silencio y la presión social. La expectativa de la organización es que la marcha se convierta en "un muro de contención ante el discurso de la ultraderecha" y frente al señalamiento del colectivo.

Los organizadores confían en que el primer Orgullo de Totana tenga una respuesta amplia. Desde la Red Regional LGTBIQ+ aseguran que ya se percibe un ambiente favorable, con vecinos que han empezado a colocar banderas arcoíris en sus balcones. También señalan como ejemplo el aplauso que se produjo en un centro escolar cuando el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, reprochó al alcalde del municipio, Juan Pagán, el contenido del acuerdo presupuestario. "Se respira mucha ilusión", insisten.

Uno de los aspectos más singulares de la convocatoria será su diseño inclusivo. La marcha tendrá una parte adaptada a personas con alta sensibilidad a los estímulos, con un tramo más silencioso y respetuoso con quienes puedan verse afectados por ruidos fuertes o ambientes muy intensos. Después, el recorrido tendrá una parte más festiva y reivindicativa.

El Ayuntamiento no pone ni un euro y no facilitará ni aseos portátiles ni contenedores

Sin financiación municipal

Los organizadores ya cuentan con los permisos para manifestarse e, incluso, para la celebración de conciertos. Participarán artistas, monologuistas y otros colaboradores que se han sumado de forma altruista. No obstante, el gran ‘pero’ es el propio pacto entre PP y Vox por el que protestan, que prohibe las partidas económicas para cualquier actividad como esta. Por tanto, el Orgullo se hará sin apoyo municipal. El Ayuntamiento no aportará dinero alguno para la marcha ni para los espectáculos. Tampoco facilitará servicios básicos como aseos portátiles o contenedores. "No vamos a tener ninguna facilidad", lamenta Nicolás, que informa de que el evento tendrá que ser completamente autogestionado por los colectivos y asociaciones implicadas.

Plantan una semilla

El objetivo de este esfuerzo no se limita a celebrar una marcha puntual. La Red Regional LGTBI+ pretende también que esta movilización sirva como "germen" para la creación de una asociación LGTBI propia en Totana, que pueda integrarse en la estructura regional y ofrecer servicios estables a la ciudadanía. Nicolás recuerda que los colectivos no solo organizan actos reivindicativos, sino que también prestan apoyo, reparten material preventivo como preservativos y lubricantes, imparten charlas en centros educativos y generan espacios seguros para las personas LGTBIQ+.

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Asociaciones locales como Ministros del Aire y el Centro Cultural Obrero ya se han sumado a la organización del Orgullo y quién sabe si sus miembros integrarán una futura asociación local del colectivo. Al fin y al cabo, y como dice Nicolás, se trata de hacer algo "por Totana, pero no sin la gente de Totana".