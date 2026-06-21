La Región concentra una de las mayores herencias mineras de España

Mucho antes de que existieran las actuales normas ambientales, la minería ya había transformado profundamente el paisaje de Cartagena-La Unión. La magnitud de aquella actividad explica por qué la Región de Murcia sigue siendo hoy uno de los principales focos de atención en materia de restauración minera en España.

Durante las jornadas celebradas esta semana en la UPCT, los expertos recordaron que la herencia acumulada durante más de un siglo y medio de explotación sigue presente en numerosos puntos del territorio. No se trata únicamente de grandes balsas de residuos, sino también de escombreras, antiguas zonas de tratamiento mineral y materiales dispersos por ramblas y laderas.

El profesor de la UPCT Emilio Trigueros recordó que la intensidad de la actividad extractiva fue extraordinaria. De hecho, señaló que los propios romanos ya aprovecharon los recursos mineros de la zona y dejaron importantes acumulaciones de escorias.

La minería moderna multiplicó posteriormente esa huella. Durante décadas, enormes cantidades de material fueron extraídas, trituradas y concentradas en el entorno de la Sierra Minera. Los restos generados por esos procesos acabaron ocupando amplias superficies y, en muchos casos, fueron depositados sin los controles ambientales que hoy resultan obligatorios.

Los especialistas prefieren hablar de "arenas minerales dispersas" antes que de simples residuos. La razón es que buena parte de esos materiales contienen minerales capaces de generar procesos químicos cuando entran en contacto con el agua y el oxígeno.

Según explicó Trigueros, algunos compuestos pueden favorecer la movilización de determinados metales presentes en los antiguos estériles mineros. Aunque se trata de procesos lentos y acumulativos, constituyen una de las principales preocupaciones ambientales asociadas a estos espacios.

La situación murciana presenta además una singularidad respecto a otras regiones españolas. Mientras en muchos puntos del país los depósitos problemáticos aparecen de forma aislada, en Cartagena-La Unión existe una concentración excepcional de instalaciones y terrenos afectados.

Esa realidad ha convertido a la comarca en un laboratorio de restauración ambiental. Administraciones, universidades y centros de investigación trabajan desde hace años en soluciones que van desde el sellado de depósitos hasta técnicas de revegetación.

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Los expertos coinciden en que la recuperación completa será necesariamente gradual. El objetivo final, destaca Trigueros, es reducir progresivamente las fuentes de contaminación heredadas del pasado y garantizar que un territorio marcado por la minería pueda "convivir de forma más segura con ese legado histórico".