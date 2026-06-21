Refuerzan la formación en reciclaje entre los más pequeños

Dentro de la campaña de la Semana Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Lorca llevó a cabo esta semana una iniciativa de conciliación sobre reciclaje dirigida a los más pequeños, con el objetivo de trasladarles distintas pautas y consejos, además de información, para facilitarles el conocimiento sobre las distintas medidas y herramientas con las que poder contribuir a la mejora de la sostenibilidad y el medio ambiente.

Concretamente, desde Limusa se organizó la visita al Centro de Gestión de Residuos de medio centenar de alumnos del colegio Casa del Niño.

Los concejales de Limusa y Educación del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas y Rosa María Medina, respectivamente, acompañaron a los alumnos en esta cita formativa y lúdica, en la que, además, los niños contaron con una serie de obsequios.

Durante esta jornada, los profesionales informaron a los más pequeños, pero también repartieron papeleras para la selección de envases ligeros y de papel/cartón en las aulas para su posterior reciclaje. Asimismo, se les hizo entrega de portalápices en forma de contenedor con los colores del reciclaje: amarillo, azul, verde y marrón.

«Creemos que la educación ambiental es una herramienta fundamental para seguir avanzando en la conservación de la naturaleza. Por ello, esta actividad tiene como protagonistas a los niños de nuestro municipio, que serán los encargados de liderar el cambio hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente», afirmaron los ediles durante la sesión.

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Con este tipo de iniciativas, desde el Ayuntamiento y Limusa aseguran que buscan inculcar la importancia de proteger y conservar el entorno natural como garantía de bienestar y calidad de vida para las futuras generaciones. «Desde el Gobierno de Lorca seguimos trabajando para fomentar la sensibilización ambiental y promover hábitos responsables que contribuyan a tener un municipio más sostenible, no sólo este mes de junio con este tipo de actividades, sino durante todo el año, llevando estas nociones a las aulas para que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de preservar el medio ambiente», señalan fuentes municipales.