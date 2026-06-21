Educación
Refuerzan la formación en reciclaje entre los más pequeños
El Consistorio y Limusa llevan a cabo una actividad con los alumnos del CEIP Casa del Niño para fomentar el cuidado del medio ambiente
L.O.
Dentro de la campaña de la Semana Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Lorca llevó a cabo esta semana una iniciativa de conciliación sobre reciclaje dirigida a los más pequeños, con el objetivo de trasladarles distintas pautas y consejos, además de información, para facilitarles el conocimiento sobre las distintas medidas y herramientas con las que poder contribuir a la mejora de la sostenibilidad y el medio ambiente.
Concretamente, desde Limusa se organizó la visita al Centro de Gestión de Residuos de medio centenar de alumnos del colegio Casa del Niño.
Los concejales de Limusa y Educación del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas y Rosa María Medina, respectivamente, acompañaron a los alumnos en esta cita formativa y lúdica, en la que, además, los niños contaron con una serie de obsequios.
Durante esta jornada, los profesionales informaron a los más pequeños, pero también repartieron papeleras para la selección de envases ligeros y de papel/cartón en las aulas para su posterior reciclaje. Asimismo, se les hizo entrega de portalápices en forma de contenedor con los colores del reciclaje: amarillo, azul, verde y marrón.
«Creemos que la educación ambiental es una herramienta fundamental para seguir avanzando en la conservación de la naturaleza. Por ello, esta actividad tiene como protagonistas a los niños de nuestro municipio, que serán los encargados de liderar el cambio hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente», afirmaron los ediles durante la sesión.
Con este tipo de iniciativas, desde el Ayuntamiento y Limusa aseguran que buscan inculcar la importancia de proteger y conservar el entorno natural como garantía de bienestar y calidad de vida para las futuras generaciones. «Desde el Gobierno de Lorca seguimos trabajando para fomentar la sensibilización ambiental y promover hábitos responsables que contribuyan a tener un municipio más sostenible, no sólo este mes de junio con este tipo de actividades, sino durante todo el año, llevando estas nociones a las aulas para que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de preservar el medio ambiente», señalan fuentes municipales.
- Investigan si la muerte del vecino de Zarandona está relacionada con la de su mejor amigo
- La autopsia apunta a que el hombre hallado ensangrentado en un jardín de Zarandona murió por una hemorragia cerebral
- Un celador del Santa Lucía denuncia que el personal de Urgencias fuma junto a las tomas de oxígeno y cerca de los pacientes
- Dos universidades murcianas se cuelan entre las mejores del mundo
- La Aemet avisa: La Región de Murcia se enfrenta a un verano con temperaturas anormalmente altas
- Los dos dulces murcianos que sorprendieron al rey Felipe VI y a la Princesa Leonor tras volar juntos
- Denuncian una 'masacre' en la oposición de orientación laboral en la Región de Murcia con el 98,5% de los aspirantes suspensos
- El mail anónimo de una enfermera a la actual consejera amplió la investigación y destapó la trama en el SMS