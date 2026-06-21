El Papa ha desaparecido

Dos hombres. Uno mayor, claramente un jubilado, y otro más joven, hablan desayunando en una cafetería. El mayor dice: "Hoy le he echado 80 euros de carburante al coche". "¿Y cuánto te dura?", pregunta el joven. "Pues casi un mes", le responde. "Cómo se nota que eres un ‘jubilata’. A mí 80 euros me duran como mucho 10 días, porque, encima, vivo en Murcia y tengo el trabajo en San Javier", dice el joven con cara de preocupación.

Cambio

Parece ser que Pedro Sánchez ya da muestras de que podría adelantar las elecciones. Ha declarado que, si no consigue aprobar los Presupuestos, quizás lo haga. En mi opinión, ya era hora.

A ver si mientras tanto Alberto Núñez Feijóo va aprendiendo algo de inglés, porque el otro día, en la tele, dijo que lo lleva fatal y que va a todas partes con el traductor de Google puesto en el teléfono.

No sé qué va a pasar cuando sea presidente, si llega, y se tenga que reunir con sus iguales europeos con el teléfono en la mano diciendo: "Esperad un momento, que voy a ver qué habéis dicho y a grabar mi respuesta". Tampoco es que aprender inglés sea dar la vuelta al mundo a la pata coja, digo yo

Titulitis

Los dos diputados exVox, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, han presentado una moción para que los diputados regionales y también los miembros del gobierno tengan que poseer certificación de estudios superiores. Dada mi larga experiencia como cronista parlamentario, aunque ahora lleve tiempo sin ejercerla, me gustaría aportarles un dato que considero interesante. De todos los diputados que conocí en tantos años, quizás el más sensato en sus intervenciones, el que concitaba un mayor respeto cuando le tocaba defender una idea o manifestar su desacuerdo, fue sin duda Pedro Vargas Sánchez, un jumillano, albañil, que unos días pisaba la moqueta de la Asamblea y otros amasaba yeso en la obra. También ejercía de obrero en la agricultura. Era muy inteligente y charlar con él un verdadero placer. (Escribo esto por si a los ponentes de la moción les ayuda a pensar).

Oposiciones

Ayer para ustedes, mañana para mí porque escribo esto el viernes, se habrán llevado a cabo los exámenes para las oposiciones de Educación. He vivido la experiencia a ambos lados de este drama, como opositor y como presidente de un tribunal, y sé lo que se pasa en ambos roles. Cuando te examinas tú, la tensión es máxima al tener que demostrar en un solo día lo que llevas preparando durante muchos meses, incluso años. Y, si estás en el tribunal, la responsabilidad que sientes es enorme. Los que están examinándose son tus compañeros y hacer de juez resulta extremadamente duro porque sabes la tremenda responsabilidad que tienes.

Es lo más de lo más

Un hombre joven habla por teléfono andando por la calle: "No, tío, ahora no puedo ir, tengo gimnasio y eso para mí es un ‘sagrao'".

Mejora

Veo al ex rector José Luján. Le pregunto cómo le va en su nuevo trabajo en la Croem. Me dice que muy bien. La verdad es que lo encuentro mucho más relajado que en los últimos meses en la universidad. A mis cortas luces, de vez en cuando conviene, si se puede, alejarse uno un poco de lo de siempre, y que te dé aire nuevo en la cara, con otro personal a tu alrededor, en otros ambientes…

Pregunta

No conozco a nadie que hable bien de Trump. ¿Y ustedes? ¿Conocen a alguien?

El misterio del papa

Una mujer a otras dos, caminado por el paseo de El Malecón de Murcia: "Oye, ¿os habéis dado cuenta? El Papa ha desaparecido. Es que ha pasado de estar en todas partes a todas horas a que nadie diga nada de él".

Serie

Estoy viendo la serie La maldición de Widow’s bay. Todo el mundo dice que es muy buena y ha tenido un éxito importante a nivel mundial, pero yo no termino de entrar en el tema. Es que la cosa de fantasmas y sustos de miedo nunca ha sido lo mío en el cine. La pongo, veo un rato y siempre acabo quitándola y yéndome a pasear por YouTube, buscando la historia de Tutankamon, la Lacrimosa de Mozart, Paco León haciendo de Raquel Revuelta, el resumen del tenis o del fútbol del día, etcétera.

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Buena actriz

En una revista especializada hablan del gran momento que está viviendo Candela Peña, tanto en cine como en sus apariciones en televisión y en otros medios. A mí, como actriz, siempre me ha parecido estupenda, pero tengo que reconocer que no la puedo soportar en esos otros ambientes donde se deja ver. Debe ser algo personal mío, porque ella parece buena muchacha.