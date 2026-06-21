Empleo público
Las oposiciones de Auxiliar Administrativo reúnen en Murcia a 10.101 aspirantes
La jornada transcurre sin incidencias
EFE
Las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Administración pública regional han reunido esta mañana en el campus de Espinardo en Murcia a 10.101 aspirantes, que optan a una de las 58 plazas convocadas. La jornada ha transcurrido sin incidencias y con normalidad.
“Desde primera hora, los accesos al campus y la realización de las pruebas han transcurrido según lo previsto, gracias al trabajo coordinado de todos los equipos implicados”, ha explicado la directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera, que ha visitado hoy el Aulario Giner de los Ríos, la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social y el Aulario Norte para comprobar el desarrollo de las pruebas.
El examen, convocado por la consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, se ha desarrollado mediante un ejercicio único dividido en dos partes. Del total de plazas ofertadas, seis están reservadas al turno de personas con discapacidad.
Para facilitar el desarrollo del proceso selectivo, se han habilitado aulas específicas para personas aspirantes con necesidades de adaptación, salas de lactancia, puntos de información atendidos por personal del Servicio de Selección y un servicio de ambulancias con soporte vital básico.
- Desalojan a vecinos por un aparatoso incendio que amenaza con extenderse a las viviendas en El Malecón de Murcia
- Dan por estabilizado el incendio de la mota del río que obligó a desalojar a decenas de vecinos y movilizó a bomberos, cinco helicópteros y un avión en Murcia
- Investigan si la muerte del vecino de Zarandona está relacionada con la de su mejor amigo
- Los atascos en el Campus de Espinardo y 'la falta de información sobre el examen' marcan el inicio de las oposiciones a maestro en la Región
- Los dos dulces murcianos que sorprendieron al rey Felipe VI y a la Princesa Leonor tras volar juntos
- Un celador del Santa Lucía denuncia que el personal de Urgencias fuma junto a las tomas de oxígeno y cerca de los pacientes
- Piden iniciar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Murcia por instalar un circo en el Jardín Botánico del Malecón
- Dos universidades murcianas se cuelan entre las mejores del mundo