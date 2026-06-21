Las oposiciones de Auxiliar Administrativo reúnen en Murcia a 10.101 aspirantes

Las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Administración pública regional han reunido esta mañana en el campus de Espinardo en Murcia a 10.101 aspirantes, que optan a una de las 58 plazas convocadas. La jornada ha transcurrido sin incidencias y con normalidad.

“Desde primera hora, los accesos al campus y la realización de las pruebas han transcurrido según lo previsto, gracias al trabajo coordinado de todos los equipos implicados”, ha explicado la directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera, que ha visitado hoy el Aulario Giner de los Ríos, la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social y el Aulario Norte para comprobar el desarrollo de las pruebas.

El examen, convocado por la consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, se ha desarrollado mediante un ejercicio único dividido en dos partes. Del total de plazas ofertadas, seis están reservadas al turno de personas con discapacidad.

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Para facilitar el desarrollo del proceso selectivo, se han habilitado aulas específicas para personas aspirantes con necesidades de adaptación, salas de lactancia, puntos de información atendidos por personal del Servicio de Selección y un servicio de ambulancias con soporte vital básico.