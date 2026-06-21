Oposición ecologista contra la planta de biometano proyectada en Totana

La futura planta de biometano proyectada en Raiguero Bajo (Totana) ha sumado un nuevo frente de oposición. Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha presentado un escrito de alegaciones de 76 páginas en el que cuestiona la ubicación elegida y la justificación urbanística, ambiental y territorial del proyecto promovido por Naturmet Totana S.L.

La organización considera que la instalación, destinada al tratamiento de residuos agropecuarios para producir biometano, fertilizantes orgánicos y CO₂ licuado, presenta deficiencias que impiden acreditar el interés público excepcional necesario para autorizar su implantación en suelo no urbanizable.

Según la documentación presentada, la planta tendría capacidad para gestionar más de 72.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, entre ellos purines de cerdo, restos vegetales, lodos agroalimentarios y otros subproductos. El proyecto incluye digestores anaerobios, balsas de almacenamiento, sistemas de higienización y equipos para la depuración del biogás y su inyección a la red gasista.

Uno de los principales argumentos del colectivo se centra en los riesgos asociados a este tipo de instalaciones. En sus alegaciones recuerda que distintos organismos y planes sectoriales reconocen peligros relacionados con explosiones, incendios, emisiones de gases tóxicos, malos olores, vertidos accidentales o proliferación de agentes biológicos.

El escrito cita el borrador del Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, donde se advierte de que los gases generados en la digestión anaerobia son nocivos para las personas y altamente inflamables. Los ecologistas sostienen que la proximidad de varios núcleos rurales al emplazamiento previsto debe ser un factor determinante en la evaluación del proyecto.

La entidad también cuestiona la clasificación urbanística de los terrenos elegidos. Según argumenta, las parcelas se encuentran en una subzona catalogada como suelo no urbanizable protegido, circunstancia que, a su juicio, no aparece reflejada con suficiente claridad en la documentación presentada por la promotora.

Además, considera que la normativa municipal exige demostrar que una instalación de estas características necesita ubicarse en medio rural y que existe una utilidad pública o interés social debidamente acreditados. Sin embargo, sostiene que el expediente no justifica de forma suficiente ninguno de estos requisitos.

Las alegaciones también ponen en duda el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Totana en abril de 2026. Aunque reconocen que el documento señala la necesidad de acreditar determinados condicionantes urbanísticos y territoriales, consideran que deja sin abordar aspectos esenciales relacionados con la protección del suelo afectado y la necesidad real de la actuación.

Otro de los argumentos destacados es la existencia de alternativas industriales en el municipio. Ecologistas en Acción recuerda que en el polígono industrial El Salar ya se tramita otra planta de biometano promovida por Totana Bioenergy S.L., que cuenta con declaración de impacto ambiental favorable y autorización ambiental integrada. Según las alegaciones, esta instalación podrá gestionar unas 558.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, una capacidad muy superior a la prevista para Raiguero Bajo.

Se tramita otra planta con una capacidad para gestionar 558.000 toneladas anuales

Criterios empresariales

Por ello, la organización considera que no se ha demostrado la necesidad territorial de una segunda planta similar ni la inexistencia de parcelas adecuadas en suelo industrial. A su juicio, la elección del emplazamiento respondería más a criterios empresariales y económicos que a una necesidad inherente a la actividad.

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Asimismo, sostiene que el proyecto incumpliría varios criterios de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia. Con todo ello, solicita al Ayuntamiento de Totana que rechace la declaración de interés público y no autorice la implantación de la planta, mientras continúa la tramitación administrativa y el análisis de las alegaciones presentadas.