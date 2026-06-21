Miguel Ángel Esteve: "Nos dedicamos a contar cadáveres"

A veces la degradación de un paisaje no comienza con una imagen espectacular ni con una catástrofe visible. Empieza con ausencias. Con un bosque que pierde vigor, una playa que desaparece bajo el cemento o millones de organismos diminutos que dejan de cumplir funciones esenciales sin que nadie los vea. Miguel Ángel Esteve Selma, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y una de las voces científicas más influyentes en el estudio del Mar Menor y los ecosistemas mediterráneos, lleva décadas observando esas señales. Su trabajo, asegura, se parece cada vez más a una disciplina que ha bautizado con una expresión propia: ‘ecología forense’.

El término no figura en los manuales, pero describe bien una parte creciente de su labor. Frente al estudio clásico de las relaciones entre especies, la investigación se centra ahora en contabilizar pérdidas. "Nos dedicamos a contar cadáveres", explica a La Opinión resignado. Árboles secos, matorrales desaparecidos, moluscos extinguidos o aves ausentes forman parte de una contabilidad ecológica que permite medir el alcance de las crisis ambientales.

Esa mirada le lleva a identificar dos grandes procesos que marcan el deterioro de la Región de Murcia: el colapso del Mar Menor y el cambio climático. Ambos fenómenos aparecen entrelazados en sus investigaciones y ayudan a explicar transformaciones profundas que, en muchos casos, pasan desapercibidas para la mayoría de la población.

Entre los datos que maneja figura la desaparición de cerca de 956.000 millones de micromoluscos en el Mar Menor durante los episodios más graves de deterioro de la laguna. Más allá de la magnitud de la cifra, Esteve insiste en su significado ecológico. Cada uno de esos organismos cumplía funciones relacionadas con la filtración del agua o el mantenimiento del equilibrio biológico. "Es como si a un avión le quitamos la mayoría de las tuercas y tornillos de las alas", compara. Cuando desaparecen millones de piezas del engranaje natural, el ecosistema deja de funcionar correctamente.

"La vegetación está muriendo más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerarse"

La situación no se limita a la laguna. El investigador advierte también de cambios profundos en la costa mediterránea. A su juicio, la agricultura intensiva constituye uno de los principales factores de presión ambiental, junto al cambio climático. La relación entre ambos procesos aparece de forma recurrente en los estudios sobre biodiversidad. Según señala, la intensificación agraria figura entre las causas más frecuentes asociadas a la regresión de especies amenazadas.

El problema resulta especialmente visible en espacios costeros. Fertilizantes, nitratos y otros contaminantes terminan llegando al mar. En el caso del Mar Menor, la condición de laguna semicerrada amplificó los efectos hasta provocar el colapso ecológico. En el Mediterráneo abierto, añade, el fenómeno también existe, aunque resulta menos evidente. La escasez de fauna litoral observada en algunos sectores del litoral murciano constituye, a su juicio, una señal de alarma.

"Para muchos, el Mar Menor se ha convertido en un velatorio permanente"

Las consecuencias del calentamiento global completan un escenario preocupante. Los modelos científicos con los que trabaja apuntan a reducciones muy significativas de bosques y matorrales mediterráneos durante las próximas décadas, del 20 o 30%. La mortalidad de la vegetación, sostiene, avanza más rápido que su capacidad de regeneración. Ese desfase amenaza con abrir un largo periodo de transición en el que aumentarán los riesgos de erosión y disminuirá la capacidad de los ecosistemas para retener agua y mantener sus funciones.

La magnitud de la crisis forestal también ha generado discrepancias con los datos oficiales. Esteve estima que la sequía de 2014 y 2015 provocó la pérdida de unos once millones de pinos maduros en la Región de Murcia, una cifra muy superior a las evaluaciones administrativas. La diferencia, explica, responde a los métodos utilizados. Mientras sus cálculos parten de muestreos científicos repetibles y cuantificables, considera que los sistemas tradicionales de conteo empleados por los gestores son más subjetivos. "Cualquiera que haga lo mismo que hago yo obtiene la misma cifra", sostiene.

El debate ambiental alcanza igualmente a la fauna terrestre. El investigador lamenta la paralización del plan de conservación de la tortuga mora, una especie emblemática del sureste ibérico.

Según relata, las tensiones surgidas durante la tramitación reflejan las dificultades para encontrar consensos entre sectores productivos y objetivos de conservación.

Pese a ello, asegura que mantiene abiertos espacios de diálogo con organizaciones agrarias. Reconoce que durante años existió una profunda distancia entre posiciones, aunque considera imprescindible avanzar hacia acuerdos basados en evidencias científicas. Esa conversación, admite, no resulta sencilla cuando persisten discrepancias sobre el origen de los problemas ambientales.

La experiencia del Mar Menor aparece como ejemplo de una oportunidad perdida. Los modelos científicos, recuerda, anticiparon décadas antes la posibilidad de un colapso ecológico. Sin embargo, las advertencias no se tradujeron en medidas suficientes. El resultado es que la restauración actual exige inversiones mucho mayores (cien veces más) y ofrece menos garantías de éxito que una actuación preventiva.

El colapso del Mar Menor no solo es una catástrofe ecológica, sino también el reflejo del desamparo que sufren los expertos que predijeron el desastre. Ser testigo de la inacción política pese a las advertencias supuso un fuerte impacto. "Alguno de mis colegas enfermaron (...) y en mi caso, pues estoy en un velatorio continuo", afirma el catedrático.

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Aun así, sigue defendiendo la necesidad de actuar. No por una cuestión simbólica, sino práctica. La prioridad, insiste, consiste en resolver los problemas con diagnósticos rigurosos y decisiones basadas en el conocimiento científico. El tiempo perdido pesa, pero todavía no ha borrado la posibilidad de recuperar o sanar la herida.