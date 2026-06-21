Marisa López Aragón: "La prioridad nacional evidencia que PP y Vox somos diferentes, pero podemos llegar a acuerdos"

A Marisa López Aragón (Murcia, 1976) le ha caído el reto de conseguir que la Región de Murcia mantenga el ritmo y termine la legislatura con cuatro presupuestos. Falta el último, el tiempo corre y con Vox las negociaciones ni son rápidas ni indoloras. El año pasado fue un vía crucis. Ella, no obstante, dice que es «una mujer muy valiente». Más le vale.

Asume Economía, Hacienda, Transformación Digital y Portavocía. ¿Mucha presión?

El presidente Fernando López Miras es el líder del Ejecutivo y ha hecho los cambios que ha creído oportunos. Somos un equipo. Estoy muy agradecida por esta responsabilidad, muy comprometida y lo asumo de manera muy humilde.

¿Qué balance hace de su paso por Empresa? ¿De qué medida está más orgullosa?

De muchas. El balance que dejo es muy positivo. Estoy muy contenta con el Foro del Absentismo, con las políticas para autónomos y, por supuesto, en materia de empleo también se han adoptado muchas medidas importantes. Estoy segura, además, que la Consejería de Empresa va a seguir progresando.

No vivimos por encima de nuestras posibilidades; recibimos mucho menos de lo que necesitamos

¿Qué retos se marca ahora? Los Presupuestos, seguro.

Tengo cuatro retos principales. El primero es continuar y consolidar la senda de crecimiento económico de la Región. En 2024 fuimos los primeros de España en crecimiento del PIB, con un 4,4%, un punto por encima de la media española. En 2025 también, con un 3,1%. Y este año, hablando siempre de previsiones, estamos por encima de la media. Este crecimiento es fruto del dinamismo y de las políticas de moderación fiscal y simplificación administrativa. El segundo objetivo, como no puede ser de otra forma, es que haya presupuestos. Aquí hay normalidad democrática, no hay una anomalía como pasa con el Gobierno de España. Aprobamos cuentas todos los años. El tercero es seguir defendiendo la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, que es absolutamente fundamental porque somos la comunidad de España que recibe menos dinero y eso tiene una serie de repercusiones. Y el cuarto es seguir consolidando esa transformación digital que estamos llevando a cabo.

Llevamos seis meses de retraso con los Presupuestos. Dijo en el Consejo de Gobierno de esta semana que su intención es presentarlos en junio. Le quedan días...

Tengo que confesar que no sabía en el día en el que estaba. Llevo poco más de dos semanas como consejera en el ramo y la directora general de Presupuestos tomó posesión el lunes. De todas formas, tengo que insistir en que nuestra prioridad son los presupuestos, aunque hablamos de un instrumento muy complicado. Mi idea es que se presenten lo antes posible. A lo mejor, lo de presentarlos en junio es demasiado valiente por mi parte.

Hay que presentarlos y debatirlos. ¿La idea es acabar el trámite este verano o esperar a septiembre?

Si hay voluntad política, antes de agosto habrá presupuestos.

Marisa López Aragón, en el vestíbulo de la Consejería de Hacienda. / Juan Carlos Caval

O sea, depende del resto de grupos parlamentarios. Con Vox le tocará hablar de prioridad nacional. ¿Le incomoda ese concepto?

Son cuestiones que evidencian que Partido Popular y Vox somos diferentes. Eso no quiere decir que no podamos llegar a acuerdos puntuales por el bien de la Región. De todas maneras, soy de las que piensa que los presupuestos no pueden ser un arma política. De hecho, creo que hay que sacar la política de los presupuestos porque son un instrumento necesario para poder prestar los servicios públicos en condiciones todos los años. Toca pensar en los ciudadanos.

¿Puede la Región de Murcia aguantar sin presupuestos?

El Gobierno de España ha demostrado que se puede aguantar con presupuestos prorrogados perfectamente [ríe]. Nosotros los aprobamos el año pasado. Ahora bien, insisto en que a mí me gustaría que la Región contara con unos nuevos porque es la herramienta adecuada para que las políticas se lleven a efecto.

¿Negociará con los diputados que salieron de Vox?

Lo que se hace en la Asamblea es negociar con partidos políticos, entre grupos parlamentarios.

¿Le gustaría hacer nuevas rebajas de impuestos antes de 2027?

Sí. Pienso que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Este año tenemos 27 deducciones de cara a la renta que ahora finaliza. Con mayores deducciones y menores impuestos hay un mayor dinamismo económico; eso está demostrado y acreditado. Sin embargo, esas deducciones hay que adoptarlas en un marco legal y presupuestario.

Los ciudadanos estamos curados de espanto, pero no podemos normalizar las conductas de Pedro Sánchez

Antes ha mencionado el crecimiento económico de la Región, pero también tiene una deuda que representa más del 30% de su PIB y no para de subir. ¿Es todo por el sistema de financiación?

Lamentablemente, sí. Llevamos muchos años con este sistema y percibimos 1.000 euros menos que la media nacional. Es una barbaridad. Pero es que, además, el Gobierno de España adopta medidas que tienen repercusión en las economías de las autonomías y no nos dota de más recursos financieros. Hablo, por ejemplo, de la dependencia. Desde 2018, el Gobierno de España nos debe 600 millones de euros de copago. Tampoco nos dota de medios económicos para prestar los servicios que serán necesarios tras la regularización de inmigrantes. A la infrafinanciación se suma la asfixia de las entregas a cuenta. Nosotros no vivimos por encima de nuestras posibilidades; recibimos mucho menos de lo que necesitamos para poder prestar los servicios mínimos de calidad que requiere cualquier ciudadano. Y, encima, nos imponen obligaciones. Es un ‘yo legislo y tú lo asumes con el mismo dinero’. Así es imposible.

¿Por qué no se lo dice al ministro en la reunión bilateral que está solicitando a las comunidades?

Porque lo que queremos es que todo lo que haya que decir se diga en un foro donde lo escuchemos todas. Pedimos transparencia: que todas podamos poner sobre la mesa en qué estamos de acuerdo y en qué no.

¿No reconoce que el modelo de financiación que plantea el Gobierno de España, aunque lo haya pactado primero con Cataluña, es mejor que el actual?

Creo que pasar de los últimos a los antepenúltimos peor financiados no mejora. Hay que adoptar más medidas, pero estas se tienen que tratar en el foro que corresponde: el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿Está convencida de que el Gobierno de España cambiará de color cuando se celebren las próximas elecciones?

Los ciudadanos ya lo hemos visto todo. Es lamentable que estemos normalizando conductas como las de un presidente que no rinde cuentas en el Debate del estado de la Nación en toda la legislatura, que no presenta presupuestos, que persigue a los jueces y a los fiscales, y que está rodeado de casos de corrupción. Me parecería increíble que, con todo lo que hemos visto, continuara en Moncloa. Los ciudadanos estamos curados de espanto, pero no podemos normalizar todo esto.