Lola Estrada, enfermera: "Tenemos donantes fijos que vienen una vez al mes"

Pese a que la donación de plasma ya se realiza en la Región de Murcia desde hace cuatro años, para muchos ciudadanos y usuarios del Centro Regional de Hemodonación "sigue siendo la gran desconocida, por lo que debemos seguir trabajando para que las personas la conozcan y captar nuevos donantes". Así lo afirma la enfermera Lola Estrada, del equipo de Hemodonación, quien también se alegra del trabajo realizado en este tiempo, ya que "ha permitido que tengamos ya donantes fijos que vienen incluso una vez al mes y otros que lo tienen marcado en el calendario y pasan por aquí una o dos veces al año".

El programa de plasmaféresis comenzó a funcionar en 2022 en Murcia y en junio de 2025 se amplió a Cartagena, donde se desarrolla en las instalaciones que Hemodonación tiene en el Hospital del Rosell.

El balance del trabajo hecho hasta ahora les lleva a estar orgullosos de los 1.010 donantes de plasma que hay en la Región de Murcia.

La evolución no deja lugar a dudas, ya que en Murcia se ha pasado de los cuatro donantes que tuvieron el primer mes, en mayo de 2022, a los 142 que se contabilizaron el pasado mes de marzo de 2026, últimas cifras disponibles. En total, en este tiempo el Centro Regional de Hemodonación ha logrado 3.641 donaciones de plasma en la comunidad.

Desde el inicio del programa ya cuentan con 1.010 donantes de plasma en la comunidad

En el caso de Cartagena, los números se han duplicado, al pasar de las 19 donaciones de junio de 2025 a las 41 que se registraron en marzo de este año. Con un total de 262 unidades.

Lola Estrada insiste en la importancia de contar con donantes de plasma, ya que la cantidad de plasma que se extrae de las donaciones de sangre -en las que se separan los tres compuestos- es mucho menor. "La cantidad obtenida en una donación solo de plasma puede llegar a triplicar la que logramos de una normal de sangre", dice.

Claves ¿Qué es el plasma? Es la parte líquida de la sangre formada principalmente por agua y proteínas esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Estas proteínas son: factores de la coagulación, albúmina e inmunoglobulinas, entre las más destacadas. ¿Para qué sirve mi plasma? El plasma sirve para elaborar medicamentos. Por ejemplo, para enfermedades que precisan inmunoglobulinas. Y también ayuda a detener hemorragias en los pacientes con grandes sangrados como, por ejemplo, en accidentes graves o cuando una persona ha sufrido graves quemaduras. ¿Por qué se necesita plasma? En España más de 50.000 personas necesitan medicamentos que solo se pueden obtener del plasma (2.500 en la Región de Murcia). Son enfermos con tumores, alteraciones de las defensas o problemas de sangrados. Son más de 50 enfermedades en las que se requiere disponer de fármacos derivados del plasma o hemoderivados, además de las necesidades que hay en los propios hospitales. ¿En qué consiste una plasmaféresis? La donación de plasma mediante plasmaféresis es un proceso distinto al de la donación de sangre. La duración es de unos 40 minutos y precisa de una evaluación previa del donante, que incluye una entrevista médica en la que se valorará la idoneidad de las venas y se le realiza una analítica. La plasmaféresis es un procedimiento que se lleva a cabo con equipos específicos para separar el plasma del respto de componentes de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) que son devueltos al donante. ¿Quién puede donar plasma? Es necesario tener una edad comprendida entre los 18 y los 60 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse bien de salud y ganas de ser solidario. Los requisitos para donar plasma son los mismos que para donar sangre, aunque hay algunas pequeñas diferencias, como asegurar un adecuado sistema venoso. ¿Cuántas veces se puede donar plasma? Se puede donar cada 15 días, hasta 24 veces al año.

La enfermera de Hemodonación también recuerda que "este compuesto es esencial para poder fabricar los fármacos que necesitan muchos pacientes, al tiempo que se usa en la atención a grandes sangrados o quemados importantes".