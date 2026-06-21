Indemnizarán al padre de una niña que no pudo ser vacunada por error en la cita en Murcia

El padre de una niña a la que no se le pudo administrar la segunda dosis de la vacuna frente al rotavirus por haber superado la edad establecida para ello tiene derecho a ser indemnizado con los 94 euros que se gastó en la misma.

A esa conclusión se llega en el dictamen consultivo emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que coincide con la propuesta estimatoria de la reclamación hecha por el instructor del expediente abierto en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

El padre afirmó en su reclamación que tras administrarle la primera dosis a la menor adquirió en una farmacia y la segunda y se dirigió al centro de salud el día fijado en la primera cita.

Sin embargo, añadió, al llegar le dijeron que no era posible ponerse esa segunda dosis porque su hija contaba con más de 24 semanas, que era el tope fijado por el fabricante de la misma.

Aunque la pediatra le indicó que aún se estaba a tiempo de administrarle la misma, el padre prefirió seguir el criterio del fabricante y no el de aquella, con lo que la niña no recibió esa segunda dosis.

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Afirma el dictamen que el gasto farmacéutico devino inútil por el tardío emplazamiento de la niña para ser vacunada, demora que es imputable a la administración sanitaria, por lo que esta debe responder de ello