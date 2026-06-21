Una guía pionera nacida en Cartagena para cerrar las heridas mineras

Durante más de un siglo, la actividad minera modeló el paisaje del sureste español, especialmente en la Región de Murcia, y dejó una huella que todavía condiciona el territorio. En la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y otros enclaves de la Región, decenas de depósitos de residuos permanecen como testigos de aquella intensa explotación. Ahora, un equipo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha dado un paso que puede marcar un antes y un después en la gestión de estos espacios: la elaboración del primer manual nacional para la restauración y desclasificación de instalaciones de residuos mineros cerradas.

Restauración finalizada del depósito minero San Cristóbal I (Mazarrón). | UPCT

La propuesta fue presentada esta semana en unas jornadas celebradas en Cartagena con participación del Ministerio para la Transición Ecológica, la Comunidad Autónoma y responsables de minas de distintas regiones españolas. El documento, redactado por investigadores de la UPCT tras cuatro años de trabajo (junto a técnicos ministeriales y especialistas de Tragsa), aspira a convertirse en una referencia técnica para toda España una vez reciba el visto bueno definitivo del Ministerio.

El profesor del Departamento de Ingeniería Minera y Civil de la UPCT Emilio Trigueros explica que el manual nace de la experiencia acumulada en varios proyectos de restauración desarrollados en Murcia, especialmente en balsas y depósitos mineros de Cartagena-La Unión y Mazarrón.

La Comunidad tiene cerca del 30% de las estructuras de residuos mineros de mayor riesgo del país

"Lo que pretendemos es establecer criterios rigurosos para evaluar cuándo una restauración puede considerarse satisfactoria y cuándo una instalación puede salir del inventario nacional de estructuras de riesgo", señala.

El trabajo cobra especial relevancia en una comunidad autónoma que concentra cerca del 30% de las instalaciones de residuos mineros consideradas de mayor riesgo en España. Una circunstancia ligada a la extraordinaria intensidad de la actividad extractiva que vivió la Región de Murcia durante décadas.

Las actuaciones ejecutadas en enclaves como San Cristóbal I y II (Mazarrón), El Lirio o varias instalaciones de Sierra Minera de Cartagena y La Unión han permitido acumular conocimiento sobre cómo intervenir en estructuras complejas que, en muchos casos, fueron abandonadas mucho antes de que existiera una normativa ambiental moderna.

La diseño del manual descansa sobre tres grandes objetivos: garantizar la estabilidad futura de los depósitos, evitar que sufran procesos de erosión y minimizar cualquier riesgo de contaminación. Para lograrlo, los expertos plantean actuaciones que combinan la remodelación geomorfológica de las balsas, el sellado de los materiales y el diseño de sistemas de drenaje capaces de soportar fenómenos extremos.

Trigueros subraya que una de las claves consiste en modificar la forma de los depósitos para hacerlos más resistentes. "La mejor solución no es siempre poner más capas o más materiales. Hay que encontrar el mejor aislamiento y la mayor durabilidad con un coste razonable", explica.

El documento también incorpora procedimientos para evaluar riesgos geotécnicos y ambientales, incluyendo escenarios asociados a lluvias torrenciales, inundaciones o movimientos sísmicos. Una cuestión especialmente sensible en un contexto marcado por los efectos del cambio climático.

Según el investigador, los proyectos actuales contemplan diseños preparados para episodios muy excepcionales. Algunas infraestructuras de drenaje, apunta, se están dimensionando para precipitaciones con periodos de retorno de hasta mil años.

Otro de los aspectos novedosos del texto es que no se limita a evaluar restauraciones ya ejecutadas. También establece recomendaciones para futuros proyectos, con el objetivo de optimizar recursos públicos y acelerar la recuperación de un mayor número de emplazamientos.

"Queremos que los ingenieros dispongan de criterios claros para actuar de forma eficaz, sin encarecer innecesariamente las intervenciones", indica.

El manual incluye además planes de seguimiento y mantenimiento posteriores a las obras. La vigilancia de drenajes, la detección de procesos erosivos o el control de madrigueras que puedan afectar al sellado forman parte de las tareas previstas para garantizar que la restauración conserve su eficacia a largo plazo.

Aunque ya está terminado en lo esencial, el manual aún debe superar algunos trámites administrativo antes de convertirse en referencia oficial. El documento ha sido distribuido entre las comunidades autónomas para recabar observaciones y consensuar criterios técnicos. Después, el Ministerio para la Transición Ecológica será el encargado de aprobar la versión definitiva.

Una vez restaurados y desclasificados, estos espacios no están llamados a convertirse necesariamente en nuevas áreas urbanizables o productivas. La prioridad es eliminar riesgos y asegurar su integración ambiental. En muchos casos permanecerán delimitados mediante vallados disuasorios que permitan el paso de la fauna pero eviten usos inadecuados.

Para Trigueros, el desafío trasciende la mera ejecución de obras. La contaminación asociada a antiguas explotaciones mineras es el resultado de procesos acumulados en generaciones. "Estamos cerrando las principales fuentes de dispersión, pero los efectos no desaparecen de un día para otro", afirma.