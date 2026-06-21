Donar plasma, un gesto que salva la vida de 2.500 pacientes en la Región de Murcia

La donación de sangre es una práctica que está al orden del día, una acción voluntaria que permite salvar vidas en emergencias médicas, cirugías complejas, tratamientos de cáncer, trasplantes o partos. Pero hay otra donación, menos conocida, y de la que también dependen multitud de tratamientos y la vida de más de 2.500 ciudadanos de la Región de Murcia: la donación de plasma.

El plasma es la parte líquida de la sangre, un compuesto amarillento claro formado por agua y proteínas que tiene multitud de funciones como ayudar en la coagulación y el tratamiento de grandes quemados, al contener proteínas específicas y factores que evitan el sangrado y ayudan a cerrar heridas; proporcionan inmunidad, al alojar anticuerpos (inmunoglobulinas) que defienden al organismo contra infecciones; y regulan la presión arterial.

Pero, además de las utilidades clínicas, el plasma también se utiliza para la producción de medicamentos a través de un proceso de transformación industrial mediante el que se logran fármacos punteros que se usan en tratamientos biológicos o enfermedades raras.

El doctor Jorge Pagán, responsable del programa de Plasmaféresis del Centro Regional de Hemodonación, explica a La Opinión que la Región de Murcia se sumó al programa de donación de plasma por aféresis en el año 2022, poniéndolo en marcha en Murcia, un proyecto que ha ido creciendo y que en junio del pasado año 2025 llegó a Cartagena.

La aféresis es el procedimiento que se utiliza para extraer la sangre del donante mediante un equipo que permite separar sus componentes (glóbulos rojos, plaquetas y plasma), devolviendo los que no se necesitan de nuevo al torrente sanguíneo del usuario.

El doctor Pagán detalla que las donaciones de plasma son algo distintas a las de sangre, ya que en primer lugar hay que concertar una cita y se realiza una evaluación previa del donante, una analítica y se comprueba la idoneidad de sus venas, ya que se requiere que tengan un grosor determinado.

Además, el proceso es algo más lento, ya que suele durar cerca de 40 minutos, un tiempo en el que se pueden extraer hasta 600 mililitros de plasma por donante, "cantidad que el usuario no pierde porque se le repone al mismo tiempo mediante suero fisiológico", apunta el especialista.

Una de las ventajas que destaca el responsable del programa de Plasmaféresis del Centro Regional de Hemodonación es que a diferencia de las donaciones de sangre, "en las de plasma sí que pueden donar personas que tengan tendencia a la anemia, ya que no pierden los glóbulos rojos, que le son devueltos al organismo, aportando únicamente la parte líquida de la sangre que contiene las proteínas necesarias para preparar estos medicamentos tan específicos".

Jorge Pagán explica que mientras que en las donaciones de sangre el donante universal es el 0-, en el caso del plasma, el donante universal es el AB+, "aunque todos los grupos sanguíneos son bienvenidos".

En la Región de Murcia hay unos 2.500 pacientes que se benefician de estos tratamientos, personas afectadas por enfermedades raras, con quemaduras graves, leucemia o incluso VIH pediátrico.

Las donaciones pueden realizarse en Murcia y Cartagena y después del verano llegarán a Lorca

De 130 a 1.200 donaciones por paciente

Sin embargo, el número de donaciones necesarias para tratar a un paciente durante un año difiere mucho según la enfermedad de que se trate. Por ejemplo, se necesitan 130 donaciones para tratar a un paciente con inmunodeficiencia primaria durante un año, mientras que se necesitan 1.200 donaciones para tratar a un paciente con hemofilia A, detallan desde el Centro de Hemodonación.

Las mejoras en la calidad de vida del empleo de estos tratamientos no sólo afectan al individuo, sino también al sistema sanitario y a la propia sociedad, ya que permiten reducir los gastos sanitarios derivados de la hospitalización y aumentan los beneficios socioeconómicos porque el incremento de salud conlleva una mayor participación en el mercado laboral.

Proyecto piloto en el Área III

En estos momentos, el programa de plasmaféresis se desarrolla en la Región en los municipios de Murcia yCartagena, sin embargo está prevista su ampliación como proyecto piloto al Área III de salud (Lorca) para después de verano.

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"Queremos dar el salto a Lorca a través de las unidades móviles, aunque el procedimiento se desarrollaría en las propias instalaciones del Centro de Salud Santa Rosa de Lima", afirma Pagán, una prueba que permitirá ampliar el abanico de nuevos donantes a la tercera ciudad de mayor tamaño de la Región y de cuyos resultados dependerá que se siga expandiendo a otras zonas.