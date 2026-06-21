Cuenta atrás para volar a Venecia y Lille desde Corvera: todo lo que necesitas saber sobre las 20 rutas que tendrá el Aeropuerto de la Región de Murcia este verano

Una puerta abierta a muchos países del mundo desde Corvera, que contará este verano con hasta una veintena de rutas distintas para que los murcianos puedan hacer la maleta y volar directamente a nuevos destinos para descubrir otros países durante sus vacaciones. De igual forma, impulsará la llegada de visitantes que aterrizarán dispuestos a conocer los rincones más atractivos (donde en esta época no pueden faltar sus playas y zonas costeras) y monumentos más representativos de la Región, así como su rica gastronomía.

Ese constante trasiego de viajeros pretende convertir al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que en lo que va de año ya ha registrado más de 335.000 pasajeros hasta el pasado mes de mayo, en un punto clave de conexión y dinamismo económico y social, especialmente en una época del año en la que la movilidad y el turismo alcanzan su máximo esplendor.

Sin duda, uno de los alicientes más importantes para este año es que Murcia tendrá conexión directa con Venecia, uniendo por primera vez en la historia el aeródromo con una ciudad italiana. Igualmente, abrirá una nueva ruta con la francesa Lille, después de que Volotea anunciase el pasado mes de marzo que abriría estas dos rutas pioneras.

Ambas ya cuentan los días para comenzar a operar: se pondrán en marcha a partir del próximo domingo 28 de junio y a precios asequibles (por menos de 30 euros el trayecto). Nunca había estado tan fácil conocer, por ejemplo, los canales venecianos, el Puente de Rialto o la Plaza San Marcos...

Siete países en cartera

El listado de zonas y países no está nada mal: España, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Marruecos, Francia e Italia. La programación estival confirma el peso del tráfico internacional, especialmente británico, pero también consolida varias conexiones nacionales y abre nuevas opciones hacia Europa.

El mercado con mayor presencia será, un verano más, el Reino Unido, que concentrará casi la mitad de los destinos disponibles. Desde Corvera habrá vuelos con Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, Mánchester, Birmingham, Bournemouth, Bristol, East Midlands y Glasgow-Prestwick. Estas conexiones estarán operadas por compañías como Ryanair o easyJet, que mantienen a los aeropuertos británicos como el principal eje de actividad internacional de Corvera.

El mercado británico domina con múltiples destinos como Londres, Mánchester o Birmingham o Bournemouth

En el apartado nacional, el aeropuerto contará con las rutas que ya venía prestando hacia Barcelona, y este mes de junio vuelve a conectarse de nuevo con Oviedo, Bilbao, Gran Canaria y Tenerife Norte. La conexión con la ciudad condal (que puede servir para contemplar la ansiada culminación de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia) estará operada por Volotea, que también se encargará de los enlaces con las ciudades asturiana y vasca. Por su parte, Binter Canarias mantendrá las Stanstedrutas con las islas, con vuelos a Gran Canaria y Tenerife Norte.

Pasajeros subiendo a un avión de Volotea en el aeropuerto de Corvera. / Iván Urquízar

Dublín, Ostende-Brujas, Nador...

La programación de verano también incluye conexiones con otros mercados internacionales no tan conocidos. Ryanair enlazará Corvera con la capital irlandesa de Dublín, mientras que TUI fly Belgium mantendrá la ruta con las ciudades de Ostende y Brujas en Bélgica. Además, Air Arabia Maroc operará la conexión con Nador en Marruecos.

Uno de los principales refuerzos de la temporada llegará de la mano de Volotea, que sumará nuevas rutas internacionales. La compañía operará vuelos con Marsella, en Francia, y estrenará conexiones con Lille y Venecia, dos destinos que amplían la presencia del aeropuerto regional en el mercado europeo. En el caso de Lille y Venecia, las rutas están previstas con dos frecuencias semanales durante la campaña estival. Con esta programación, el aeropuerto de Corvera dispondrá de cinco rutas nacionales y quince internacionales.

Ruta a ruta, en detalle

Listado completo de rutas de verano desde Corvera. / L. O.

Por compañías, Ryanair mantiene el mayor número de enlaces, especialmente con Reino Unido e Irlanda; Volotea gana protagonismo con la apertura y recuperación de rutas nacionales y europeas; easyJet refuerza la conectividad británica; Binter sostiene las conexiones con Canarias; TUI fly Belgium conserva el enlace belga; y Air Arabia Maroc mantiene la ruta con el norte de Marruecos.