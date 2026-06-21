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Economía

La Región de Murcia lanza en julio un proyecto piloto con IA para agilizar la contratación pública

La plataforma reduce tareas administrativas de los funcionarios y acelera la preparación de expedientes

La consejera López Aragón durante un momento de la entrevista.

La consejera López Aragón durante un momento de la entrevista. / Juan Carlos Caval

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Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, tiene muy presente la última de las competencias que da nombre a su área de gobierno y anuncia que en este último año de legislatura se va a lanzar una plataforma de inteligencia artificial en materia de contratación pública. El proyecto piloto, sin ir más lejos, echa a andar este mes de julio.

«Los contratos administrativos son farragosos y, aunque la Ley de Contratos del Sector Público tiene todas las garantías, el ciudadano se encuentra con pliegos enormes y mucha documentación que las empresas tienen que presentar para poder concurrir a los concursos. Esta plataforma de IA va a permitir agilizar esos procedimientos», explica.

La herramienta reunirá y organizará automáticamente la información procedente de las distintas plataformas de contratación pública y transformará los documentos de licitación, tradicionalmente complejos y extensos, en datos estructurados y fáciles de analizar, lo que permitirá una mejor toma de decisiones y un mayor aprovechamiento de la información disponible.

La prueba de concepto que se inicia el mes que viene está centrada en facilitar el trabajo de los empleados públicos. Desde la Consejería trasladan a La Opinión que la solución permitirá generar borradores de pliegos de prescripciones técnicas y memorias justificativas a partir de la información disponible, reduciendo tareas administrativas repetitivas, acelerando la preparación de expedientes y permitiendo que los técnicos puedan dedicar más tiempo a labores de mayor valor añadido.

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