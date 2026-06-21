Adjudican los chiringuitos de ocio nocturno del Huerto de la Rueda

«El mes de septiembre acoge una de las citas más importantes dentro de la Agenda Anual de Eventos de Lorca, la Feria de septiembre, que se celebrará del 18 al 27 de septiembre, y que cada año logra reunir en calles, plazas y espacios de encuentro a miles de vecinos y visitantes». Así lo aseguró la edil de Patrimonio, Belén Pérez, junto con la concejala de Feria y Fiestas, María de las Huertas García, durante el anuncio de la adjudicación por el procedimiento abierto, propuesto por propios interesados, para la autorización de la explotación económica de las instalaciones de ocio nocturno ubicados en el recinto Ferial municipal del Huerto de la Rueda durante la Feria, que serán finalmente 8 de los 11 que había en previsión.

Las ediles anunciaron que también se encuentra en proceso, a falta de presentación de documentación por los distintos solicitantes, la adjudicación de los 8 chiringuitos de comida instalados en el Huerto de la Rueda, donde se ubican distintas asociaciones vinculadas con el desarrollo cultural y social del municipio que realizan actividades gratuitas para todos los públicos durante todo el año, y las cofradías que tradicionalmente participan en el montaje.

A ello se suma la aceptación de la propuesta de adjudicación del contrato relativo al «servicio de montaje y desmontaje de escenarios, montaje y desmontaje de iluminación y sonido en las actuaciones, en distintos lugares de la ciudad de Lorca, además del montaje y desmontaje de las carpas y toldos e instalación común del sonido de las carpas del recinto ferial», anunció Pérez. Actualmente se encuentra en periodo de requerimiento de documentación previa a la adjudicación.

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Con estos procesos de adjudicación “el Ayuntamiento promueve el sistema de participación pública, una alternativa a los profesionales de hostelería del municipio, con el objetivo de reforzar la dinamización del sector», manifestó Pérez.