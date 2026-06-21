280 intervenciones de la Policía Local durante esta semana

La Policía Local ha realizado más de 280 intervenciones y 62 controles durante la última semana, según informan desde el Ayuntamiento en una nota de prensa. Los agentes también detuvieron a cuatro personas por delitos contra la seguridad vial. De ellas, una fue detenida por conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras tres por hacerlo sin haber obtenido el correspondiente permiso o licencia de conducción, conductas que suponen un grave riesgo para el conjunto de usuarios de la vía pública.

En materia de convivencia ciudadana, fruto de la intensificación de las vigilancias preventivas que la Policía Local viene desarrollando en parques, jardines, plazas y otros espacios públicos de reunión habitual, señala el Consistorio, los agentes formularon un total de 25 expedientes por incumplir la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Asimismo y 10 intervenciones relacionadas con la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En el ámbito de la seguridad vial, la Policía Local llevó a cabo un total de 114 intervenciones por infracciones relacionadas con el tráfico, la circulación de vehículos y la seguridad vial. De ellas, 55 correspondieron a vehículos de movilidad personal (VMP), resultado de los más de treinta controles específicos desarrollados durante los últimos días dentro de una campaña especial de control y concienciación dirigida a este tipo de vehículos.

Del mismo modo, se remitieron 9 expedientes a la Dirección General de Tráfico por infracciones relacionadas con la circulación de vehículos careciendo del seguro obligatorio o sin haber superado la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Por otra parte, los agentes atendieron un total de 21 accidentes de circulación registrados en diferentes puntos del municipio. De ellos, 15 se saldaron únicamente con daños materiales, mientras que en 6 se produjeron heridos de carácter leve que precisaron asistencia sanitaria.

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Desde la Policía Local de Lorca se recuerda la importancia de respetar las normas de convivencia y seguridad vial, especialmente durante la época estival, cuando se incrementa la presencia de personas en espacios públicos y las reuniones al aire libre. Con este objetivo, los agentes intensifican la vigilancia preventiva en parques, jardines, plazas y otros puntos de encuentro habituales del municipio, prestando especial atención al consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en la vía pública, así como a aquellas conductas que puedan generar molestias o alterar la convivencia ciudadana.