Sanidad
Vox denuncia el cierre estival de una planta del Hospital Psiquiátrico Román Alberca y exige la reforma urgente de sus instalaciones
"No permitiremos más recortes a costa de la salud mental de los murcianos", ha advertido Eugenia Sánchez
L. O.
La diputada regional de Vox, Eugenia Sánchez, ha denunciado que el Gobierno regional del Partido Popular vuelve a cerrar durante el verano una planta del Hospital Psiquiátrico Román Alberca, una medida que supone un grave perjuicio para los pacientes de salud mental en una época especialmente delicada.
Sánchez ha advertido de que "la salud mental no descansa en verano. Las altas temperaturas agravan los síntomas de muchas patologías psiquiátricas, aumentan las crisis, las hospitalizaciones e incluso el riesgo de suicidio”.
“Cuando los pacientes necesitan más apoyo y más recursos, el Gobierno de López Miras hace todo lo contrario", ha criticado.
A renglón seguido, ha denunciado que el cierre de una de las plantas del centro responde únicamente a una política de ahorro de costes y de falta de contratación de personal durante el periodo estival. "Esto se traduce en menos camas disponibles, menos profesionales para atender a los pacientes, altas hospitalarias aceleradas y hacinamiento de quienes permanecen ingresados", ha explicado.
Asimismo, Sánchez ha alertado del estado de deterioro que presentan las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Román Alberca. "Los pacientes se ven obligados a convivir en habitaciones con cuatro camas y un único baño, en un edificio obsoleto, con goteras, insuficiente climatización y olores insalubres procedentes de las tuberías. Se trata de una situación indigna que trabajadores y familiares llevan años denunciando", ha señalado.
La parlamentaria ha recordado que Vox ya trasladó esta problemática al anterior consejero de Salud y presentó una iniciativa en la Asamblea Regional que fue aprobada para exigir la reforma urgente de las instalaciones del centro. "El Gobierno regional tiene la obligación de cumplir con los acuerdos aprobados y acometer de manera inmediata la reforma integral del Hospital Psiquiátrico Román Alberca”.
“Los pacientes merecen unas instalaciones dignas que favorezcan su recuperación y una atención sanitaria al cien por cien durante los 365 días del año", ha concluido Sánchez.
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