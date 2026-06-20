La tecnología agrícola de la Región gana terreno dentro y fuera de España

La innovación, la digitalización y la transferencia de conocimiento se han consolidado como herramientas clave para garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario de la Región de Murcia. Con este objetivo, el Gobierno regional mantiene una estrecha colaboración con el tejido empresarial y científico para acelerar la llegada de nuevas tecnologías al campo y reforzar el liderazgo regional en agricultura avanzada.

Así lo destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante su participación hoy en la Asamblea General de AgritechMurcia, donde dijo que la colaboración entre el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) y la plataforma tecnológica ha permitido desarrollar una decena de proyectos de investigación e innovación junto a cinco empresas del clúster agroalimentario regional.

Buendía subrayó que "la investigación solo alcanza su verdadero valor cuando se transforma en soluciones útiles para agricultores y empresas", y destacó el papel del IMIDA como principal instrumento del Gobierno regional para generar conocimiento aplicado y trasladarlo al sector productivo.

La colaboración entre ambas entidades se articula a través del convenio suscrito en 2023 entre la Comunidad Autónoma, el IMIDA y AgritechMurcia, que establece un marco de trabajo conjunto para impulsar la digitalización, la innovación tecnológica y la transferencia de resultados de investigación al sector agroalimentario regional.

Gracias a este acuerdo se desarrollan actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia de las explotaciones agrícolas, optimizar el uso de recursos como el agua y la energía, incorporar nuevas tecnologías al proceso productivo y favorecer la sostenibilidad ambiental de la actividad agraria.

El consejero puso en valor el papel de AgritechMurcia como “uno de los principales instrumentos de conexión entre la investigación y la empresa”. La plataforma agrupa a más de 25 compañías especializadas en tecnología agrícola junto con centros de investigación y universidades, conformando un ecosistema que permite acelerar la implantación de soluciones innovadoras en el sector.

Asimismo, Buendía destacó “la capacidad de las empresas de la Región para convertir el conocimiento generado en nuestra tierra en oportunidades de desarrollo económico dentro y fuera de España.” En este sentido, la colaboración entre el IMIDA y AgritechMurcia ha propiciado diversas actuaciones internacionales orientadas a promover la transferencia tecnológica y abrir nuevas vías de cooperación científica y empresarial.

Entre ellas figuran misiones y encuentros desarrollados en países como Uzbekistán, Mauritania, Irak, Australia o Ucrania, donde la experiencia de la Región de Murcia en gestión eficiente del agua, digitalización agrícola e innovación agroalimentaria despierta un creciente interés. Estas iniciativas han contribuido a posicionar la tecnología agrícola regional en mercados estratégicos de Europa, Asia, África y América.

La cooperación entre ambas entidades también se ha traducido en la participación conjunta en eventos de referencia nacional e internacional, como Fruit Attraction o Datagri, favoreciendo la visibilidad del ecosistema agrotecnológico regional y el intercambio de conocimiento entre investigadores, empresas y productores.

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"Nuestro objetivo es que la Región de Murcia continúe siendo un referente internacional en tecnología agrícola, transferencia de conocimiento e innovación aplicada al sector agroalimentario", concluyó Buendía.