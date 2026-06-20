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El PP denuncia retrasos de más de tres meses para sacarse el carné de conducir en la Región y una lista de espera de 14.000 alumnos

Isabel Borrego alerta de la falta de examinadores de tráfico y alerta de que la situación podría agravarse este verano

Isabel Borrego, diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia

Isabel Borrego, diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia / PPRM

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Javier Ayala

Javier Ayala

Las semanas de espera para comenzar a recibir las clases prácticas del carnet de conducir suelen ser habituales durante cualquier época del año. Sin embargo, con la llegada del verano son muchos los jóvenes que, al terminar de cursar sus estudios, se lanzan a las autoescuelas en busca del primer contacto con el volante. El objetivo de gran parte de ellos es el de acabar la estación estival con la denominada 'L', aunque más de uno acaba resignado por la tardanza en la asignación de la fecha de examen.

La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha denunciado la grave situación que sufren miles de aspirantes al permiso de conducir en la Región debido a la falta de examinadores de tráfico, una situación que está provocando retrasos de hasta tres meses para poder realizar las pruebas prácticas y que mantiene a cerca de 14.000 jóvenes murcianos en lista de espera. “La situación podría agravarse este verano”, ha alertado.

En este sentido, Borrego ha recordado que hace justo un año el Partido Popular llevó al Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para instar al Gobierno de España a ampliar la plantilla de examinadores y adoptar medidas que permitieran acabar con el colapso que ya entonces afectaba al sistema.

“La iniciativa fue aprobada, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que ignora tanto los problemas reales de los ciudadanos como los mandatos de las Cortes Generales”, ha criticado en tono contudente.

La parlamentaria ha señalado que, lejos de solucionarse, la situación ha empeorado en toda España y también en la Región de Murcia, donde la falta de capacidad examinadora está generando importantes perjuicios para miles de familias. “Nos encontramos ante un colapso estructural que impide a muchos jóvenes acceder al permiso de conducir en un plazo razonable, a pesar de haber completado su formación y estar preparados para examinarse”, ha afirmado.

Borrego ha subrayado que el permiso de conducir no es un lujo, sino una herramienta imprescindible para acceder al empleo, especialmente en territorios como la Región de Murcia. “Los retrasos están condicionando oportunidades laborales, generando costes económicos adicionales para los alumnos y limitando su movilidad”, ha advertido.

La diputada popular ha puesto el foco también en las consecuencias que esta situación tiene para sectores estratégicos de la economía regional. En este sentido, ha recordado que la Región de Murcia necesita de forma inmediata alrededor de 2.000 camioneros y 200 conductores de autobús, una demanda que resulta difícil de cubrir mientras miles de personas permanecen bloqueadas por la falta de exámenes.

Asimismo, ha explicado que el problema afecta directamente a las autoescuelas, a los profesores de formación vial, a los futuros conductores profesionales y al necesario relevo generacional en el sector del transporte. “El Gobierno está permitiendo que una deficiente gestión administrativa se convierta en un obstáculo para el crecimiento económico y el empleo”, ha lamentado.

Medidas eficaces para acabar con el colapso

Ante esta situación, Isabel Borrego ha exigido al Ejecutivo central la adopción inmediata de medidas eficaces para acabar con el colapso. Entre ellas, ha reclamado el refuerzo estable de la plantilla de examinadores, una mejor planificación territorial de las pruebas y la garantía de que ningún alumno vea retrasada la obtención de su permiso de conducir por la falta de recursos de la Administración.

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“Los jóvenes de la Región de Murcia no pueden seguir pagando las consecuencias de la inacción del Gobierno. Es urgente actuar para poner fin a unos retrasos injustificables que perjudican a miles de personas y frenan oportunidades laborales y de desarrollo personal”, ha concluido Borrego.

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