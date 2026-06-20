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Sin personal suficiente para arreglar los coches: los talleres mecánicos de la Región de Murcia alertan de la falta de relevo generacional

Gretamur advierte de las dificultades para atraer a jóvenes profesionales y reclama más reconocimiento para un oficio cada vez más tecnológico

José de la Cruz (Gretamur) este viernes durante su intervención en la XXXIII jornada técnica de talleres de reparación de vehículos y exposición celebrada en la Fremm.

José de la Cruz (Gretamur) este viernes durante su intervención en la XXXIII jornada técnica de talleres de reparación de vehículos y exposición celebrada en la Fremm. / A. G. F.

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Adrián González

Adrián González

La escasez de profesionales cualificados y la dificultad para atraer a las nuevas generaciones se han convertido en uno de los principales escollos del sector de la reparación de automóviles de la Región de Murcia, precisamente en un momento en el que los talleres mecánicos afrontan una profunda transformación tecnológica marcada por el auge del vehículo eléctrico.

Así lo advirtió este viernes el presidente del Gremio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles de la Región de Murcia (Gretamur), José de la Cruz, quien aseguró que "los talleres siguen necesitando profesionales", aunque reconoció que se trata de un problema compartido con otros sectores. "También la construcción, la fontanería y muchos otros oficios atraviesan la misma situación", señaló. A su juicio, la principal dificultad reside en el relevo generacional. "El principal problema es que cuesta cada vez más incorporar a las nuevas generaciones; muchos jóvenes prefieren optar por otros caminos profesionales, como ser funcionarios", lamentó.

Demandan perfiles con conocimientos en electrónica o software para afrontar una transformación "radical"

De la Cruz defendió que la profesión de mecánico ha evolucionado de forma radical y reclamó un mayor reconocimiento social. "Quizá lo que tenemos que hacer, y en ello estamos trabajando, es darle a esta profesión el reconocimiento que realmente merece. No digo que deba equipararse completamente a la de un ingeniero técnico, pero casi", sostiene.

Formación continua y mayor conocimiento

En este sentido, subrayó que el perfil profesional actual dista mucho de la imagen tradicional del mecánico. "Hoy en día un mecánico no solo trabaja con las manos: además de ensuciarse con la grasa, tiene que trabajar mucho con la cabeza, comprender tecnologías cada vez más complejas y mantenerse en formación continua. Es una profesión altamente cualificada y, sobre todo, debe gustarte para poder dedicarte a ella".

El presidente de Gretamur recuerda que el sector vive una revolución tecnológica que obligará a los talleres a adaptarse en todos los ámbitos de su actividad. "El futuro está marcado, sin duda, por la llegada del vehículo eléctrico, pero también por muchos otros cambios. La formación será fundamental porque nos enfrentamos a una transformación muy importante desde el punto de vista tecnológico. Al mismo tiempo, también cambiarán la gestión de los talleres, su organización, el marketing y muchos otros aspectos del negocio".

"Un mecánico no solo trabaja con las manos: además de ensuciarse con la grasa, tiene que trabajar mucho con la cabeza"

José de la Cruz

— Presidente de Gretamur

"Estamos ante una transformación que, en los próximos años, será radical. O nos adaptamos o nos quedamos atrás", advirtió. Para afrontar este escenario, De la Cruz consideró que la formación será el principal aliado de los profesionales: "Es la clave para perder el miedo al vehículo eléctrico que, bajo mi punto de vista, es más sencillo que uno de combustión, ya que tiene un número de componentes mucho menor".

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No obstante, advirtió de que este tipo de vehículos requiere competencias específicas al exigir "conocimientos específicos" y que conlleva ciertos riesgos en su manipulación. "Cada vez trabajamos más con software y con herramientas informáticas, y ahí es donde los profesionales deben formarse y disponer de los medios adecuados", dijo.

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