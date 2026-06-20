El CES respalda el Reglamento de Parejas de Hecho de la Región de Murcia, pero pide más medios para la gestión del registro

El decreto del Reglamento del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad avanza hacia su aprobación tras el respaldo del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES). Este órgano colegiado de carácter consultivo valora de forma positiva que el texto contribuya a "reforzar la seguridad jurídica y el reconocimiento administrativo de las distintas formas de convivencia existentes en la sociedad actual".

El reglamento, que desarrolla la Ley 7/2018, regula la organización y el funcionamiento del registro, así como las formas de acreditación documental. Para ello, refuerza los mecanismos de control, exigiendo que ambos miembros de la pareja estén empadronados en el mismo domicilio y residan en la Región de Murcia al menos seis meses antes de la presentación de la solicitud de inscripción. Este requisito, que comprueba directamente el registro mediante la plataforma de interoperabilidad, permite acreditar una convivencia efectiva, verificando así la realidad de la unión. Con ese objetivo se contemplan también comparecencias indelegables para evitar uniones de conveniencia.

La Comunidad ha implementado aplicaciones informáticas que permiten emitir certificados de respuesta inmediata

El informe del CES, si bien avala el texto de la Comunidad, le echa en cara el "prolongado proceso de elaboración y tramitación del decreto, extendido durante más de siete años" desde la aprobación de la ley en 2018. Esto "ha retrasado la plena efectividad del marco jurídico previsto", añade.

Desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad afirman que se ha apostado por la transformación y consolidación del Registro de Parejas de Hecho dotándolo de un refuerzo de más medios, que lo han modernizado y adaptado a las necesidades de la sociedad. En este sentido, informan que la Comunidad ha implementado el desarrollo de aplicaciones informáticas para agilizar y simplificar la tramitación de expedientes, emitiendo certificados de respuesta inmediata.

De hecho, este refuerzo del registro ha facilitado la eliminación de la lista de espera, dando respuesta a las solicitudes en un periodo inferior a los tres meses que marca el plazo máximo legal. Aun así, el dictamen del CES considera necesario "reforzar la capacidad administrativa y organizativa del sistema previsto en el decreto", asegurando una adecuada dotación de medios personales, materiales y tecnológicos que permita garantizar una gestión eficaz del registro y una "respuesta adecuada al volumen y complejidad de las solicitudes existentes".

Hay 9.149 parejas de hecho murcianas registradas y el 60% de los que lo solicitan son ciudadanos extranjeros

En la actualidad, en la Región hay 9.149 parejas de hecho registradas. Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que manejan en la Consejería de Familias, en 2019 se incoaron 766 expedientes, en 2020 fueron 829 y en 2021 subieron a 2.276, un incremento de alrededor del 275%. Además, estaban pendientes de incoar unas 3.935 solicitudes correspondientes a 2022 y 2023. El CES recuerda que el 60% de los solicitantes eran ciudadanos extranjeros, lo que incrementa la complejidad de la tramitación por la diversidad de documentación justificativa y refuerza la solicitud de que se invierta en más medios humanos y económicos.

Por otra parte, sobre el requisito de que ambas personas que forma la pareja de hecho estén empadronadas en el mismo domicilio, el CES recuerda que no todas las parejas conviven necesariamente en el mismo domicilio antes de constituirse como pareja de hecho, así como que hay situaciones en las que el acceso al padrón municipal presenta dificultades, especialmente para personas migrantes. Por eso propone valorar otros mecanismos que permitan acreditar la convivencia o el vínculo.

Si bien el Gobierno regional ha impulsado convenios de colaboración con diferentes ayuntamientos de la Región, como Águilas, Blanca, Ceutí, Fuente Álamo, La Unión, Murcia y Torre Pacheco para que los ciudadanos puedan comparecer en su municipio de residencia, el CES considera importante avanzar en el desarrollo efectivo de las oficinas locales previstas en el decreto, garantizando los recursos necesarios para favorecer un acceso más próximo, homogéneo y equilibrado de la ciudadanía al registro.