Las ocho huelgas de médicos generan un atasco de 154.647 citas suspendidas en la Región en un año

Las ocho convocatorias de huelga médica, con sus 30 días de paro en consultas y quirófanos, han obligado al Servicio Murciano de Salud (SMS) a suspender un total de 154.647 citas, entre cirugías, pruebas diagnósticas, consultas con el especialista o con el médico de familia. Este es el balance en la comunidad del conflicto que han protagonizado los facultativos a nivel nacional contra el Ministerio de Sanidad por la falta de acuerdo ante el nuevo Estatuto Marco.

Las protestas arrancaron hace un año, con un primer paro en junio de 2025, al que siguió otro en octubre y un tercero en diciembre. A la vista de que las posturas entre médicos y el departamento que dirige Mónica García estaban cada vez más distanciadas, el comité de huelga convocó en enero un calendario de movilizaciones que les llevaría a parar una semana al mes entre febrero y junio, cinco semanas de huelga que han pasado factura a los profesionales, pero principalmente a los usuarios, que han visto suspendidas sus citas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, sin que ello haya supuesto un avance o mejora en las condiciones laborales de los médicos.

La quinta y última semana de huelga de este 2026 finalizaba este viernes, un conflicto que según las cifras facilitadas por la Consejería de Salud a La Opinión deja un total de 154.647 citas aplazadas, entre las que se encuentran 57.595 consultas externas con especialistas; 84.960 consultas de Atención Primaria; 1.974 cirugías y 10.118 pruebas diagnósticas.

El seguimiento de estos paros ha sido muy distinto en función de a quién se le pregunte, ya que mientras que la Administración regional lo ha cifrado esta semana en torno al 9% de los profesionales, el sindicato médico CESM en la Región de Murcia lo eleva al 35% en Atención Primaria y al 51% en hospitales.

Protesta de médicos este viernes en Murcia. / L. O.

"No nos vamos a rendir porque vocación no es esclavitud"

Este viernes, medio centenar de médicos se concentraba en la puerta de Urgencias del Hospital Morales Meseguer de Murcia para decir bien alto al Ministerio que "no nos vamos a rendir porque vocación no es esclavitud y si tiramos ahora la toalla no servirá de nada el esfuerzo que hemos realizado este último año".

Así lo indicaba José Segura, médico del SUAP de Zarandona, que este viernes se concentraba junto al resto de compañeros en la última jornada de huelga de las cinco previstas para esta primera mitad del año. Amenazan con un nuevo calendario de paros tras el verano.

El balance de este 2026 no es nada positivo, ya que el acercamiento que se produjo inicialmente con el Ministerio saltó por los aires tras una reunión con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, tal y como recuerdan los profesionales.

"Nos duelen las citas canceladas y los efectos que está teniendo sobre los usuarios, pero es el Ministerio el que nos ha convertido a los médicos y a los pacientes en sus reenes", afirma la presidenta del sindicato médico CESM en la Región de Murcia, Virginia Izura.

"Hoy -por ayer viernes- cerramos un ciclo de un año de reivindicaciones en el que no se nos ha hecho caso. Haremos un paréntesis por el verano y aunque queremos seguir negociando, creemos que la ministra Mónica García no es una interlocutora válida, por lo que hemos solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se convoque una mesa de negociación".

Acercamiento con la Consejería

A las protestas del último año contra el Ministerio por la reforma del Estatuto Marco se han sumado las reivindicaciones autonómicas frente a la Consejería de Salud por los incumplimientos del acuerdo de 2023, situación que en estas últimas semanas se ha visto agravada por el paro de ‘peonadas’ u horas extra de anestesistas, cirujanos y otros especialistas de hasta una quincena de servicios hospitalarios de la Región.

Las huelgas, sumadas a los paros de horas extra, están haciendo un gran daño a las ya complicadas listas de espera de la Región de Murcia, unas demoras que se están dilatando aún más en el tiempo y que la Administración no logra contener ni echando mano de los conciertos con centros privados.

Izura reconoce que el paro de las ‘peonadas’ "nos ha dado un impulso" y esperan poder avanzar en mejoras laborales que son competencia autonómica en los próximos meses.

Para ello, el equipo de CESM mantuvo la semana pasada un primer encuentro con la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, y han previsto un calendario de reuniones que arrancará el próximo martes. De estos encuentros esperan extraer mejoras para los médicos murcianos, al igual que ha ocurrido con sus compañeros del País Vasco, que han logrado un acuerdo autonómico de hasta 75 millones de euros.

Entre las medidas que hay sobre la mesa para seguir presionando a la Administraciom tras el verano están: una huelga indefinida, paros diarios de dos horas y la limitación de las guardias.

Concentración de facultativos ante la falta de acuerdo con el Ministerio. / Juan Carlos Caval

"En Urgencias se nos ponen los pelos de punta cuando llegan los días de huelga"

Para garantizar la asistencia sanitaria a la población en los días de huelga, el Gobierno regional ha establecido unos servicios mínimos que generaron controversia y varias rectificaciones de los tribunales el pasado mes de marzo.

En ellos, se establecía que la plantilla de los servicios de Urgencias durante los paros debe ser del 100%, lo que ha llevado a que en estos últimos meses los urgenciólogos hayan cargado sobre sus hombros la falta de atención en centros de salud y consultas de especialistas. El resultado han sido colapsos en Urgencias y pasillos llenos de camas de pacientes pendientes de ingreso al no haber habitaciones libres en los hospitales.

José Luis Bauset, médico de Urgencias del Morales Meseguer, explica a La Opinión que "en urgencias hemos asumido todo el peso de la atención en estas semanas de huelga al parar el resto de servicios, Atención Primaria y consultas".

El especialista reconoce que "en Urgencias se nos ponen los pelos de punta cuando llegan los días de huelga, ya que somos los únicos que estamos al 100% y debemos asumir la carga del resto al habérsenos negado el derecho a huelga".

Sobre la llegada del verano y el hacer frente a un nivel de exigencia que no baja, Bauset respira algo aliviado, ya que "este año hemos conseguido cubrir todas las plazas que se han ofertado”, por lo que espera que los próximos meses les sirvan para recuperar fuerza y hacer frente al conflicto que se avecina para septiembre.